Nasaďte PairDrop pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Prehliadačová alternatíva AirDropu na okamžité prenosy súborov typu peer-to-peer medzi akýmikoľvek zariadeniami vo vašej sieti, bez nutnosti inštalácie aplikácie.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PairDrop
PairDrop je moderná, webová platforma na zdieľanie súborov, ktorá prináša prenosy v štýle AirDrop na každé zariadenie a operačný systém. Pomocou technológie WebRTC sa súbory prenášajú priamo od odosielateľa k príjemcovi bez toho, aby sa dotkli servera – VPS iba koordinuje pripojenie. Otvorte webové rozhranie na akomkoľvek zariadení, pozrite sa, kto je ešte v sieti, a posielajte súbory jediným kliknutím. Žiadne účty, žiadne aplikácie, žiadne obmedzenia veľkosti.
Vlastné hostovanie PairDrop poskytuje vášmu domovu alebo kancelárii trvalé, vždy dostupné centrum na zdieľanie súborov chránené protokolom HTTPS prostredníctvom Traefiku. Súbory nikdy neprechádzajú cez úložisko tretích strán, prenosy prebiehajú plnou rýchlosťou lokálnej siete a prístup s vlastným hostovaním znamená žiadne náklady na súbor alebo šírku pásma bez ohľadu na to, koľko váš tím zdieľa.
Kľúčové vlastnosti PairDrop
Peer-to-Peer cez WebRTC
Súbory sa prenášajú priamo medzi zariadeniami plnou rýchlosťou siete — server sprostredkuje iba pripojenie, takže vaše dáta sa nikdy neukladajú do dočasného úložiska.
Nie je potrebná inštalácia
Funguje v akomkoľvek modernom prehliadači na systémoch Windows, macOS, Linux, iOS a Android – používatelia jednoducho navštívia URL adresu a môžu okamžite začať zdieľať.
Automatická detekcia zariadení
Zariadenia v rovnakej sieti sa zobrazia automaticky v rozhraní, čo uľahčuje výber príjemcu bez zadávania adries alebo párovacích kódov.
Žiadne obmedzenia súborov
PairDrop neukladá žiadne obmedzenia veľkosti súborov ani filtre typov, takže môžete zdieľať čokoľvek od malých textových úryvkov až po veľké video súbory bez obchádzok.
Párovanie QR kódom
Naskenujte QR kód na okamžité pripojenie mobilných zariadení, čím sa eliminuje potreba zadávať sieťové adresy pri zdieľaní medzi telefónmi a počítačmi.
Prečo spustiť PairDrop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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