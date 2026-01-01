Nasadenie Redis Commander jedným kliknutím.
Webové UI na správu Redis na prehliadanie kľúčov, úpravu hodnôt a monitorovanie databázy Redis z ľubovoľného prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Redis Commander
Redis Commander je ľahké, open-source webové rozhranie na správu databáz Redis. Poskytuje prehliadač v štýle stromu na navigáciu v kľúčových priestoroch, inline editory pre reťazce, haše, zoznamy, množiny a usporiadané množiny a vstavanú príkazovú konzolu na spúšťanie ľubovoľných príkazov Redis. Štatistiky servera – využitie pamäte, pripojení klienti, miery zásahov – sú viditeľné na prvý pohľad na hlavnom paneli.
Toto nasadenie spája Redis Commander s inštanciou Redis 7, takže získate plne funkčné úložisko kľúč-hodnota a jeho rozhranie na správu UI v jednom zásobníku. Základná autentifikácia HTTP chráni webové rozhranie pred neoprávneným prístupom a inštancia Redis je zabezpečená vygenerovaným heslom, takže nie je vystavená bez poverení.
Kľúčové vlastnosti Redis Commander
Kľúčový prehliadač
Prechádzajte celým vaším priestorom kľúčov Redis v stromovom zobrazení, vyhľadávajte podľa vzoru a kontrolujte alebo upravujte akúkoľvek hodnotu priamo v prehliadači bez písania príkazov Redis.
Všetky dátové typy
Prezerajte a upravujte reťazce, haše, zoznamy, množiny, usporiadané množiny a streamy pomocou editorov citlivých na typ, ktoré zobrazujú dáta v štruktúrovanom, čitateľnom formáte.
Príkazová konzola
Spúšťajte ľubovoľné príkazy Redis z vstavanej konzoly a okamžite si pozrite odpoveď — užitočné na ladenie, správu a jednorazové dátové operácie.
Štatistiky servera
Dashboard zobrazuje metriky servera Redis v reálnom čase, vrátane spotreby pamäte, miery úspešnosti/neúspešnosti prístupu do kľúčového priestoru, pripojených klientov a doby prevádzky na prvý pohľad.
HTTP Basic autentifikácia
Webové rozhranie je chránené autentifikáciou používateľským menom a heslom, čo zabraňuje neoprávnenému prístupu k vašim dátam Redis prostredníctvom UI prehliadača.
Prečo spustiť Redis Commander na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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