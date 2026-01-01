Nasadiť ZNC inštaláciu na jedno kliknutie.
IRC bouncer s nepretržitou prevádzkou, ktorý vás udržiava pripojených k IRC sieťam a prehráva zmeškané správy.
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S čím sa dá postaviť ZNC
ZNC je pokročilý IRC bouncer (tiež nazývaný BNC), ktorý udržiava trvalé pripojenie k IRC sieťam vo vašom mene. Zaznamenáva správy, keď ste offline, prehráva ich, keď sa znova pripojíte, a umožňuje vám pripojiť sa z viacerých IRC klientov k rovnakej identite súčasne. Po viac ako 15 rokoch vývoja zostáva ZNC de facto štandardom pre samoobslužné IRC bouncery.
Samoobslužné hostovanie ZNC na VPS vám poskytuje stabilnú, vždy online IRC prítomnosť s kompletnou históriou správ, modulárne pluginy pre upozornenia, zaznamenávanie a identifikáciu, plus webové administrátorské rozhranie na pridávanie sietí a konfiguráciu kanálov bez nutnosti zasahovať do konfiguračných súborov.
Kľúčové vlastnosti ZNC
Vždy aktívna IRC prítomnosť
Zostáva pripojený ku každej sieti, ku ktorej sa pripojíte, aby ste nezmeškali správy alebo nestratili registráciu prezývok počas výpadku počítača.
Viac-klientske prehrávanie
Pripojte sa z desktopových, mobilných a webových klientov súčasne – ZNC prehráva zmeškané správy a udržiava každého klienta synchronizovaného.
Modulárny systém zásuvných modulov
Vstavané moduly pre logovanie, autentifikáciu NickServ, fail2ban, cyklovanie kanálov, push notifikácie a desiatky ďalších.
Webové administrátorské rozhranie
Spravujte používateľov, siete, kanály a moduly z prehliadača – nie je potrebné manuálne upravovať konfigurácie alebo používať príkazy IRC bota.
Viacpoužívateľská podpora
Používateľské účty s izolovanými sieťami a nastaveniami modulov umožňujú domácnostiam alebo tímom zdieľať jednu inštanciu ZNC naprieč rôznymi IRC identitami.
Prečo spustiť ZNC na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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