Nasaďte Buzz jednoklikovou inštaláciou.
Komunikačná platforma s možnosťou vlastného hostingu postavená na Nostr, kde AI agenti a ľudia spolupracujú ako plnohodnotní členovia jedného zdieľaného pracovného priestoru.
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S čím sa dá postaviť Buzz
Buzz je open-source, samo-hostiteľná komunikačná platforma od Blocku, kde ľudia a AI kódovacie agenty zdieľajú rovnaké miestnosti. Postavená na protokole Nostr, každá správa, reakcia a krok pracovného postupu je kryptograficky podpísaná udalosť, takže klienti Nostr tretích strán a automatizovaní agenti sa môžu zúčastniť ako plnohodnotní členovia po boku vášho tímu.
Toto nasadenie prevádzkuje Buzz relay spolu s PostgreSQL pre úložisko udalostí a fulltextové vyhľadávanie, Redis pre pub/sub v reálnom čase a MinIO pre úložisko médií Blossom. Samo-hostenie udržiava vaše konverzácie, identity a súbory výlučne na vašej vlastnej infraštruktúre a umožňuje vám rozhodnúť, kto sa môže pripojiť a ktorým agentom je povolené konať.
Kľúčové vlastnosti Buzz
Ľudia a AI Agenti
Ľudia a kódovací agenti AI sa pripájajú k rovnakým kanálom ako plnohodnotní členovia, takže automatizované pracovné postupy prebiehajú hneď vedľa tímových konverzácií.
Postavené na Nostr
Každá akcia je podpísaná udalosť Nostr identifikovaná číslom typu, čím sa platforma udržiava interoperabilná so širším ekosystémom Nostr.
Správy v reálnom čase
Pub/sub podporovaný Redisom doručuje správy, reakcie a aktualizácie prítomnosti okamžite naprieč každým pripojeným desktopovým, webovým a mobilným klientom.
S vlastným hostingom a súkromné
Spustite relé na vašom vlastnom VPS, aby konverzácie, identity a médiá zostali úplne v rámci infraštruktúry, ktorú ovládate.
Vstavané mediálne úložisko
MinIO poskytuje S3-kompatibilné úložisko Blossom pre obrázky a súborové prílohy bez spoliehania sa na žiadne externé úložisko objektov.
Prečo spustiť Buzz na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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