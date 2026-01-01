Nasadenie SeaweedFS pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Vysokovýkonný distribuovaný súborový systém s kompatibilitou S3 API na ukladanie a obsluhu miliárd súborov vo veľkom rozsahu.
Vyberte si VPS plán pre SeaweedFS
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť SeaweedFS
SeaweedFS je open-source distribuovaný súborový systém s viac ako 24 000 hviezdičkami na GitHub, optimalizovaný na efektívne ukladanie a načítavanie veľkého množstva súborov. Vďaka vstavanému API kompatibilnému so S3 slúži ako priama náhrada za Amazon S3 v prostrediach s vlastným hostingom – akýkoľvek nástroj alebo SDK vytvorený pre S3 funguje so SeaweedFS bez zmien kódu.
Vlastný hosting objektového úložiska na vašom VPS eliminuje náklady cloudových poskytovateľov za požiadavku a za GB a zároveň udržuje dáta pod vašou úplnou kontrolou. SeaweedFS spracováva všetko od malých obrázkov nahraných používateľmi až po veľké video súbory a záložné archívy, s replikáciou a kódovaním s vymazaním dostupným pre ochranu dát.
Kľúčové vlastnosti SeaweedFS
Kompatibilita S3 API
Akákoľvek aplikácia alebo nástroj vytvorený pre Amazon S3 sa pripája k SeaweedFS bez úprav, čo umožňuje okamžitú integráciu s existujúcimi pracovnými postupmi.
Efektívne spracovanie malých súborov
Optimalizovaný úložný mechanizmus efektívne spracováva miliardy malých súborov – bežná slabina tradičných súborových systémov a všeobecných úložných backendov.
Replikácia dát
Automatická replikácia naprieč objemovými servermi poskytuje redundanciu, takže dáta zostanú dostupné, aj keď zlyhajú jednotlivé úložiskové uzly.
Vymazávacie kódovanie
Znižuje réžiu úložiska v porovnaní s úplnou replikáciou pri zachovaní integrity údajov pre teplé a studené úrovne úložiska.
Podpora pripojenia FUSE
Pripojte SeaweedFS ako natívny súborový systém na hostiteľoch Linuxu, čo umožňuje aplikáciám, ktoré očakávajú štandardný prístup k súborom POSIX, priamo čítať a zapisovať.
Prečo spustiť SeaweedFS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.