Zľava až do výšky 69 % na SeaweedFS

Nasadenie SeaweedFS pomocou inštalácie jedným kliknutím.

Vysokovýkonný distribuovaný súborový systém s kompatibilitou S3 API na ukladanie a obsluhu miliárd súborov vo veľkom rozsahu.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie SeaweedFS pomocou inštalácie jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SeaweedFS

SeaweedFS je open-source distribuovaný súborový systém s viac ako 24 000 hviezdičkami na GitHub, optimalizovaný na efektívne ukladanie a načítavanie veľkého množstva súborov. Vďaka vstavanému API kompatibilnému so S3 slúži ako priama náhrada za Amazon S3 v prostrediach s vlastným hostingom – akýkoľvek nástroj alebo SDK vytvorený pre S3 funguje so SeaweedFS bez zmien kódu.

Vlastný hosting objektového úložiska na vašom VPS eliminuje náklady cloudových poskytovateľov za požiadavku a za GB a zároveň udržuje dáta pod vašou úplnou kontrolou. SeaweedFS spracováva všetko od malých obrázkov nahraných používateľmi až po veľké video súbory a záložné archívy, s replikáciou a kódovaním s vymazaním dostupným pre ochranu dát.

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Kľúčové vlastnosti SeaweedFS

Kompatibilita S3 API

Akákoľvek aplikácia alebo nástroj vytvorený pre Amazon S3 sa pripája k SeaweedFS bez úprav, čo umožňuje okamžitú integráciu s existujúcimi pracovnými postupmi.

Efektívne spracovanie malých súborov

Optimalizovaný úložný mechanizmus efektívne spracováva miliardy malých súborov – bežná slabina tradičných súborových systémov a všeobecných úložných backendov.

Replikácia dát

Automatická replikácia naprieč objemovými servermi poskytuje redundanciu, takže dáta zostanú dostupné, aj keď zlyhajú jednotlivé úložiskové uzly.

Vymazávacie kódovanie

Znižuje réžiu úložiska v porovnaní s úplnou replikáciou pri zachovaní integrity údajov pre teplé a studené úrovne úložiska.

Podpora pripojenia FUSE

Pripojte SeaweedFS ako natívny súborový systém na hostiteľoch Linuxu, čo umožňuje aplikáciám, ktoré očakávajú štandardný prístup k súborom POSIX, priamo čítať a zapisovať.

Prečo spustiť SeaweedFS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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