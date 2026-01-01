Nasaďte LNbits jedným kliknutím.
Open-source Lightning peňaženka a systém účtov s funkciou prepitného, paywallmi, tlačidlami na darovanie a predplatným pre tvorcov.
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S čím sa dá postaviť LNbits
LNbits je bezplatná, open-source peňaženka a účtovný systém pre Bitcoin Lightning Network, ktorý premení akýkoľvek kompatibilný Lightning backend na multi-užívateľskú platformu. Namiesto prevádzkovania peňaženky s jedným uzlom vám LNbits umožňuje zriadiť neobmedzené pod-peňaženky, každú s vlastnými API kľúčmi, zostatkom a kontrolou prístupu — ideálne pre tvorcov, komunity, firmy a vývojárov, ktorí chcú vydávať Lightning účty bez toho, aby sa vzdali správy podkladového uzla.
Rozšíriteľná architektúra pluginov prichádza s desiatkami hotových rozšírení, ktoré pokrývajú nádoby na prepitné, paywally, POS terminály, predplatné, služby LNURL, scrub linky a ďalšie. Samostatné hostovanie LNbits na vašom vlastnom VPS udržiava Lightning kanály, platobné údaje a vzťahy so zákazníkmi úplne pod vašou kontrolou, bez tretej strany ako správcu alebo poplatkov za transakciu.
Kľúčové vlastnosti LNbits
Viacpeňaženkové účty
Umožňuje vytvárať neobmedzené podpeňaženky nad jedným Lightning backendom, každá s vlastným zostatkom, kľúčmi REST API a izolovanou históriou transakcií.
Nádoby na prepitné a platobné brány
Vstavané rozšírenia umožňujú tvorcom pridávať funkcie na tipy, tlačidlá na darovanie, spoplatnené odkazy a úrovne predplatného bez písania vlastného platobného kódu.
Zásuvné zdroje financovania
Pripojte sa k LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC a mnoho ďalších – prepínajte backendy z administrátorského UI bez opätovného nasadenia.
Trhovisko rozšírení
Nainštalujte komunitné rozšírenia pre terminály predajných miest, služby LNURL, čistiace odkazy, loterijné hry, darčekové karty a desiatky ďalších priamo z používateľského rozhrania.
Vývojárske REST API
Každá peňaženka sprístupňuje dokumentované REST API a rozhranie WebSocket, aby aplikácie mohli programovo vystavovať faktúry, kontrolovať zostatky a prijímať platobné udalosti.
Vlastná kontrola
Spustite celý zásobník na vašom vlastnom VPS a Lightning uzle – žiadny správca tretej strany nedrží finančné prostriedky a neplatia sa žiadne poplatky za platformu za transakciu.
Prečo spustiť LNbits na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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