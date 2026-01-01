Zľava až do výšky 69 % na LNbits

Nasaďte LNbits jedným kliknutím.

Open-source Lightning peňaženka a systém účtov s funkciou prepitného, paywallmi, tlačidlami na darovanie a predplatným pre tvorcov.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte LNbits jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť LNbits

LNbits je bezplatná, open-source peňaženka a účtovný systém pre Bitcoin Lightning Network, ktorý premení akýkoľvek kompatibilný Lightning backend na multi-užívateľskú platformu. Namiesto prevádzkovania peňaženky s jedným uzlom vám LNbits umožňuje zriadiť neobmedzené pod-peňaženky, každú s vlastnými API kľúčmi, zostatkom a kontrolou prístupu — ideálne pre tvorcov, komunity, firmy a vývojárov, ktorí chcú vydávať Lightning účty bez toho, aby sa vzdali správy podkladového uzla.

Rozšíriteľná architektúra pluginov prichádza s desiatkami hotových rozšírení, ktoré pokrývajú nádoby na prepitné, paywally, POS terminály, predplatné, služby LNURL, scrub linky a ďalšie. Samostatné hostovanie LNbits na vašom vlastnom VPS udržiava Lightning kanály, platobné údaje a vzťahy so zákazníkmi úplne pod vašou kontrolou, bez tretej strany ako správcu alebo poplatkov za transakciu.

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Kľúčové vlastnosti LNbits

Viacpeňaženkové účty

Umožňuje vytvárať neobmedzené podpeňaženky nad jedným Lightning backendom, každá s vlastným zostatkom, kľúčmi REST API a izolovanou históriou transakcií.

Nádoby na prepitné a platobné brány

Vstavané rozšírenia umožňujú tvorcom pridávať funkcie na tipy, tlačidlá na darovanie, spoplatnené odkazy a úrovne predplatného bez písania vlastného platobného kódu.

Zásuvné zdroje financovania

Pripojte sa k LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC a mnoho ďalších – prepínajte backendy z administrátorského UI bez opätovného nasadenia.

Trhovisko rozšírení

Nainštalujte komunitné rozšírenia pre terminály predajných miest, služby LNURL, čistiace odkazy, loterijné hry, darčekové karty a desiatky ďalších priamo z používateľského rozhrania.

Vývojárske REST API

Každá peňaženka sprístupňuje dokumentované REST API a rozhranie WebSocket, aby aplikácie mohli programovo vystavovať faktúry, kontrolovať zostatky a prijímať platobné udalosti.

Vlastná kontrola

Spustite celý zásobník na vašom vlastnom VPS a Lightning uzle – žiadny správca tretej strany nedrží finančné prostriedky a neplatia sa žiadne poplatky za platformu za transakciu.

Prečo spustiť LNbits na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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