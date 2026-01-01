Nasaďte MetaTrader 5 jedným kliknutím.
Spustite MetaTrader 5 v prehliadači cez KasmVNC pre nepretržité obchodovanie 24/7 s forexom a CFD bez vyhradeného počítača so systémom Windows.
Vyberte si VPS plán pre MetaTrader 5
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť MetaTrader 5
MetaTrader 5 je najpopulárnejšia maloobchodná obchodná platforma na svete pre forex, akcie, futures, CFD a kryptomeny — používaná miliónmi obchodníkov a podporovaná stovkami brokerov po celom svete. Táto šablóna spúšťa plnú verziu MetaTrader 5 pre Windows vo vnútri kontajnera Wine-on-Linux, sprístupnenú cez KasmVNC, takže k nej môžete pristupovať z ľubovoľného prehliadača bez lokálnej inštalácie desktopového klienta.
Vlastné hostovanie MT5 na vašom VPS poskytuje obchodníkom 24/7 online obchodný terminál, ktorý spúšťa expertných poradcov (EA) a predplatné copy-tradingu bez toho, aby musel byť stolný počítač neustále zapnutý. Prehliadačové rozhranie KasmVNC vám umožňuje prihlásiť sa odkiaľkoľvek — z počítača, tabletu alebo telefónu — bez inštalácie proprietárneho klienta MT5 na každé zariadenie.
Kľúčové vlastnosti MetaTrader 5
Vždy zapnuté EAs
Spúšťajte Expert Advisors a predplatné copy-tradingu 24/7 bez toho, aby ste museli mať zapnutý stolný počítač – váš VPS automaticky spracováva nočné a víkendové trhové udalosti.
Prístup prehliadača
Pripojte sa k svojmu terminálu MT5 z akéhokoľvek zariadenia s moderným prehliadačom cez KasmVNC — stolný počítač, tablet alebo telefón — nie je potrebná žiadna inštalácia systému Windows.
Pripojte akéhokoľvek brokera
Použite ľubovoľného brokera MetaTrader 5 – stovky podporujú MT5 vrátane IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM a mnohých ďalších po celom svete.
Grafy a indikátory
Kompletné grafy MT5 s technickými indikátormi, hĺbkou trhu, analýzou viacerých časových rámcov a vlastnými skriptami indikátorov prostredníctvom MQL5.
Algoritmické obchodovanie
MQL5 IDE v termináli na písanie Expert Advisors, vlastných indikátorov a skriptov — plus voliteľná integrácia Python RPyC pre externú automatizáciu.
Trvalá konfigurácia
Váš profil terminálu, šablóny, EA, indikátory a prihlasovacie údaje k účtu pretrvávajú aj po reštartoch kontajnera prostredníctvom vyhradeného konfiguračného zväzku.
Prečo spustiť MetaTrader 5 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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