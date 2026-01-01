Zľava až do výšky 69 % na MetaTrader 5

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Spustite MetaTrader 5 v prehliadači cez KasmVNC pre nepretržité obchodovanie 24/7 s forexom a CFD bez vyhradeného počítača so systémom Windows.

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5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte MetaTrader 5 jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť MetaTrader 5

MetaTrader 5 je najpopulárnejšia maloobchodná obchodná platforma na svete pre forex, akcie, futures, CFD a kryptomeny — používaná miliónmi obchodníkov a podporovaná stovkami brokerov po celom svete. Táto šablóna spúšťa plnú verziu MetaTrader 5 pre Windows vo vnútri kontajnera Wine-on-Linux, sprístupnenú cez KasmVNC, takže k nej môžete pristupovať z ľubovoľného prehliadača bez lokálnej inštalácie desktopového klienta.

Vlastné hostovanie MT5 na vašom VPS poskytuje obchodníkom 24/7 online obchodný terminál, ktorý spúšťa expertných poradcov (EA) a predplatné copy-tradingu bez toho, aby musel byť stolný počítač neustále zapnutý. Prehliadačové rozhranie KasmVNC vám umožňuje prihlásiť sa odkiaľkoľvek — z počítača, tabletu alebo telefónu — bez inštalácie proprietárneho klienta MT5 na každé zariadenie.

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Kľúčové vlastnosti MetaTrader 5

Vždy zapnuté EAs

Spúšťajte Expert Advisors a predplatné copy-tradingu 24/7 bez toho, aby ste museli mať zapnutý stolný počítač – váš VPS automaticky spracováva nočné a víkendové trhové udalosti.

Prístup prehliadača

Pripojte sa k svojmu terminálu MT5 z akéhokoľvek zariadenia s moderným prehliadačom cez KasmVNC — stolný počítač, tablet alebo telefón — nie je potrebná žiadna inštalácia systému Windows.

Pripojte akéhokoľvek brokera

Použite ľubovoľného brokera MetaTrader 5 – stovky podporujú MT5 vrátane IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM a mnohých ďalších po celom svete.

Grafy a indikátory

Kompletné grafy MT5 s technickými indikátormi, hĺbkou trhu, analýzou viacerých časových rámcov a vlastnými skriptami indikátorov prostredníctvom MQL5.

Algoritmické obchodovanie

MQL5 IDE v termináli na písanie Expert Advisors, vlastných indikátorov a skriptov — plus voliteľná integrácia Python RPyC pre externú automatizáciu.

Trvalá konfigurácia

Váš profil terminálu, šablóny, EA, indikátory a prihlasovacie údaje k účtu pretrvávajú aj po reštartoch kontajnera prostredníctvom vyhradeného konfiguračného zväzku.

Prečo spustiť MetaTrader 5 na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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