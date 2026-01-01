Nasaďte Plex jedným kliknutím.
Najpopulárnejší samo-hostený mediálny server na svete na streamovanie filmov, seriálov, hudby a fotografií na akékoľvek zariadenie.
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S čím sa dá postaviť Plex
Plex premení vašu osobnú mediálnu zbierku na prepracovanú streamovaciu službu konkurujúcu Netflixu alebo Spotify. Automaticky načíta obrázky plagátov, popisy, detaily o obsadení a hodnotenia pre vaše filmy, televízne relácie a hudbu – premení nespracované súbory na krásne usporiadanú knižnicu prístupnú z akéhokoľvek zariadenia alebo miesta.
Vlastné hostovanie Plexu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje dostupnosť 24/7 bez závislosti od dostupnosti domáceho internetu, vyhradený CPU pre plynulé prekódovanie viacerých simultánnych streamov a šírku pásma pre nahrávanie na podnikovej úrovni, aby sa vzdialený prístup nikdy nezasekával – dokonca aj pri 4K obsahu.
Kľúčové vlastnosti Plex
Univerzálna podpora zariadení
Natívne aplikácie pre iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, inteligentné televízory, herné konzoly a webové prehliadače zabezpečujú, že vaša knižnica je dostupná z každej obrazovky, ktorú vlastníte.
Automatické metadáta
Plex automaticky získava obrázky plagátov, hodnotenia, informácie o obsadení a popisy z TMDb, TVDb a MusicBrainz, čím premieňa nespracované súbory na profesionálne katalogizovanú zbierku.
Hardvérové prekódovanie
Akcelerácia Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC a AMD AMF konvertuje video v reálnom čase, takže akékoľvek zariadenie môže prehrávať akýkoľvek formát bez ukladania do vyrovnávacej pamäte alebo straty kvality.
Živé TV a DVR
Spárujte Plex s kompatibilným tunerom na nahrávanie terestriálneho vysielania, čím vytvoríte osobný DVR, ktorý nahradí káblovú televíziu bezplatnými lokálnymi kanálmi a sledovaním s časovým posunom.
Spravované používateľské účty
Vytvorte samostatné profily pre každého člena rodiny s individuálnou históriou pozerania, rodičovskou kontrolou a filtrami hodnotenia obsahu — všetko spravované z jedného administrátorského panela.
Prečo spustiť Plex na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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