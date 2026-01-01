Nasaďte Harness jednoklikovou inštaláciou.
Komplexná vývojárska platforma kombinujúca Git hosting, CI/CD pipeline a cloudové vývojové prostredia v jednom nástroji.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Harness
Harness Open Source je komplexná DevOps platforma, ktorá zjednocuje správu zdrojového kódu, automatizované CI/CD pipeline, hostované vývojové prostredia (Gitspaces) a registre artefaktov do jedného riešenia. Ako evolúcia Drone CI presahuje nepretržitú integráciu a poskytuje kompletnú platformu na dodávanie softvéru pod licenciou Apache 2.0.
Vlastné hostovanie Harness na vašom VPS vám poskytuje neobmedzené minúty zostavovania, úložisko artefaktov a členov tímu za pevnú cenu, s úplným vlastníctvom zdrojového kódu a dát pipeline. Žiadne obmedzovanie, žiadne ceny za používateľa a žiadne viazanie na dodávateľa – len plnohodnotná DevOps platforma bežiaca na hardvéri, ktorý ovládate.
Kľúčové vlastnosti Harness
Integrated SCM
Hostujte Git repozitáre s kompletnými pracovnými postupmi pre commity, vetvy, zlučovanie a požiadavky na stiahnutie spolu s kontrolou kódu, ochranou vetiev a skenovaním tajomstiev.
Produkčne pripravené CI/CD
Vytvárajte, testujte a nasadzujte akýkoľvek jazyk alebo framework s kontajnerizovanými krokmi pipeline, stovkami opakovane použiteľných šablón a migráciou jedným kliknutím z GitHub Actions, GitLab CI a CircleCI.
Gitspaces Vývojové prostredia
Poskytnite vývojárom okamžite pripravené, predkonfigurované cloudové vývojové prostredia prístupné z VS Code, JetBrains alebo prehliadača — čím sa úplne eliminuje čas nastavenia.
Register artefaktov
Ukladajte a proxyujte obrazy Docker, grafy Helm a vlastné balíky v zabudovanom registri s vyrovnávacou pamäťou upstream na urýchlenie zostavení a zníženie externých závislostí.
Bezpečnostné skenovanie
Automaticky zisťujte tajomstvá a zraniteľnosti v kóde a závislostiach predtým, ako sa dostanú do produkcie, pričom sa presadzujú brány kvality ako súčasť každého spustenia pipeline.
Prečo spustiť Harness na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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