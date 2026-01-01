Nasadiť Convos inštaláciou jedným kliknutím.
Moderný prehliadačový IRC klient, ktorý vás udržiava trvalo pripojených k chatovým sieťam z akéhokoľvek zariadenia.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Convos
Convos je plne samo-hostovaný, vždy aktívny IRC klient, ktorý beží na vašom serveri a zostáva pripojený k IRC sieťam nepretržite. Na rozdiel od tradičných IRC klientov, ktoré sa odpoja, keď ich zatvoríte, Convos udržiava trvalé pripojenia, takže vám nikdy neunikne správa – dokonca aj keď sú vaše zariadenia offline.
Získajte prístup k svojim IRC konverzáciám z akéhokoľvek prehliadača bez inštalácie softvéru. Convos ukladá celú vašu históriu chatu, podporuje viacerých používateľov a siete a poskytuje čisté, moderné rozhranie navrhnuté pre príležitostných chatujúcich aj pre dlhoročné IRC komunity. Samo-hostovanie vám dáva úplnú kontrolu nad vašimi údajmi a prístupom používateľov.
Kľúčové vlastnosti Convos
Vždy aktívne pripojenia
Convos beží na vašom VPS 24/7, zostáva pripojený k sieťam IRC, takže správy sú zachytené a čakajú na vás, kedykoľvek sa prihlásite.
Úplná história chatu
Všetky správy sú uložené na strane servera a dostupné z akéhokoľvek prehliadača, čo vám poskytuje prehľadávateľnú históriu naprieč každým kanálom a konverzáciou.
Viacsieťová podpora
Pripojte sa k viacerým IRC sieťam súčasne a spravujte všetky kanály a priame správy z jedného zjednoteného rozhrania.
Bez inštalácie softvéru
Prístup k svojmu IRC klientovi úplne cez prehliadač — nevyžaduje sa žiadna desktopová aplikácia, doplnok ani konfigurácia na akomkoľvek zariadení, ktoré používate.
Pripravené pre viacerých používateľov
Pozvite členov tímu alebo priateľov, aby zdieľali vašu inštanciu Convos, každý s vlastnými nezávislými účtami a sieťovými konfiguráciami.
Prečo spustiť Convos na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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