Nasaďte HumHub inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source podniková sociálna sieť a intranetová platforma na budovanie súkromných tímových komunít.
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S čím sa dá postaviť HumHub
HumHub je open-source platforma pre podnikovú sociálnu sieť, ktorá umožňuje organizáciám budovať súkromné, samo-hostované intranetové komunity. Kombinuje známy pocit sociálnych sietí — toky aktivít, priestory (skupinové kanály), priame správy, používateľské profily a upozornenia — s požiadavkami na kontrolu a súkromie internej tímovej platformy. Na rozdiel od hostovaných alternatív, ako sú Slack alebo Microsoft Teams, HumHub beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre bez nákladov na používateľa alebo dát opúšťajúcich vaše servery.
Postavený na modulárnej architektúre, HumHub ponúka trhovisko s viac ako 100 bezplatnými a prémiovými modulmi pokrývajúcimi wiki, kalendáre, správu úloh, ankety, zdieľanie súborov a autentifikáciu LDAP/Active Directory — vďaka čomu je prispôsobiteľný špecifickým potrebám spolupráce akéhokoľvek tímu alebo organizácie.
Kľúčové vlastnosti HumHub
Priestory a kanály
Organizujte komunity do vyhradených priestorov — každý s vlastným streamom aktivít, členmi, súbormi a modulmi — pre tímy, oddelenia alebo projekty.
100+ modulov zadarmo
Rozšírte funkčnosť pomocou modulov z trhoviska, pokrývajúcich wiki, kalendáre, ankety, nástenky úloh, zdieľanie súborov a videohovory – väčšina je k dispozícii zadarmo.
LDAP a SSO
Autentifikujte používateľov prostredníctvom LDAP, Active Directory, SAML alebo sociálnych prihlásení, centralizujúc správu identít s vašou existujúcou adresárovou infraštruktúrou.
Prístup k REST API
Plné REST API vám umožňuje integrovať HumHub s externými aplikáciami, automatizovať poskytovanie používateľov a vytvárať vlastné pracovné postupy na platforme.
Vlastné témy
Použite vlastné témy a branding, aby zodpovedali vizuálnej identite vašej organizácie, vrátane log, farieb a prepísaní CSS bez úpravy základných súborov.
Prečo spustiť HumHub na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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