Nasaďte Metabase jedným kliknutím.
Open-source platforma pre podnikovú inteligenciu, ktorá umožňuje každému členovi tímu preskúmať dáta a vytvárať prehľadové panely bez SQL.
Vyberte si VPS plán pre Metabase
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť Metabase
Metabase je popredná open-source platforma pre business intelligence, ktorej dôveruje viac ako 40 000 spoločností po celom svete. Jej intuitívny nástroj na tvorbu dotazov umožňuje netechnickým členom tímu skúmať dáta a vytvárať interaktívne dashboardy bez písania SQL, zatiaľ čo pokročilí používatelia môžu prejsť na natívne dotazy. Pripája sa k viac ako 20 databázam vrátane PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery a Snowflake a podporuje automatizované e-mailové a Slack reporty.
Nasadenie Metabase na vašom vlastnom VPS udržuje citlivé obchodné dáta vo vašom prostredí, eliminuje cenotvorbu SaaS za používateľa a poskytuje vyhradené zdroje pre komplexné dotazy a veľké súbory dát, ktoré spomaľujú zdieľané cloudové analytické služby.
Kľúčové vlastnosti Metabase
No-SQL Konštruktor dotazov
Ktokoľvek z tímu môže skúmať dáta a vytvárať grafy prostredníctvom vizuálneho rozhrania bez toho, aby sa musel učiť syntax SQL.
Viac ako 20 databázových konektorov
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake a ďalším prostredníctvom sprievodcu nastavením.
Interaktívne dashboardy
Skombinujte grafy, metriky a filtre do zdieľateľných dashboardov, ktoré sa automaticky aktualizujú s čerstvými dátami.
Automatizované správy
Naplánujte doručovanie reportov e-mailom alebo cez Slack, aby zainteresované strany mali vždy aktuálne poznatky bez prihlásenia.
Vkladanie a zdieľanie
Vložte dashboardy do externých nástrojov alebo zdieľajte verejné odkazy pre zákaznícke analýzy bez sprístupnenia nespracovaných údajov.
Prečo spustiť Metabase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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