Nasaďte LibreBooking jedným kliknutím.
Systém s otvoreným zdrojovým kódom na plánovanie a rezerváciu zdrojov pre miestnosti, vybavenie a zdieľané organizačné prostriedky.
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S čím sa dá postaviť LibreBooking
LibreBooking je komunitne riadený fork Booked Scheduler, ktorý premení akýkoľvek webový prehliadač na samoobslužný rezervačný pult pre miestnosti, vozidlá, laboratórne vybavenie, športové zariadenia alebo akýkoľvek iný zdieľaný zdroj. Zobrazenia dostupnosti v štýle kalendára, opakované rezervácie, schvaľovacie pracovné postupy a kvóty umožňujú organizáciám nahradiť tabuľky a zdieľané schránky štruktúrovaným rezervačným systémom.
Vlastné hostovanie LibreBooking na vašom vlastnom VPS udržuje rezervačné údaje, kontaktné údaje členov a históriu používania úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za používateľa a bez závislosti od kalendárov SaaS tretích strán. Priložená databáza MariaDB uchováva každú definíciu rezervácie, skupiny a príslušenstva aj po reštartoch.
Kľúčové vlastnosti LibreBooking
Rezervácie zdrojov
Rezervujte miestnosti, vybavenie a zdieľané prostriedky prostredníctvom zobrazení v štýle kalendára s rozloženiami podľa dňa, týždňa a mesiaca.
Opakované rezervácie
Naplánujte si denné, týždenné alebo mesačné opakované rezervácie s detekciou konfliktov a kontrolou dátumu ukončenia.
Schvaľovacie pracovné postupy
Vyžadujte, aby rezervácie boli schválené správcami zdrojov predtým, ako nadobudnú platnosť, s e-mailovými upozorneniami na každom kroku.
Skupiny a povolenia
Priraďte používateľov do skupín, udeľte prístup k jednotlivým zdrojom a vynucujte rezervačné kvóty, aby boli vysoko žiadané aktíva spravodlivo rozdelené.
Príslušenstvo a doplnky
Pripojte množstevne obmedzené príslušenstvo, ako napríklad projektory alebo mikrofóny, k rezerváciám, aby zásoby zostali synchronizované.
REST API a správy
Integrujte sa s externými systémami prostredníctvom REST API a získajte správy o využití na informovanie o plánovaní kapacity.
Prečo spustiť LibreBooking na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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