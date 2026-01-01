Nasaďte SQLChat jednoklikovou inštaláciou.
AI-poháňaný, chatový SQL klient, ktorý sa dotazuje na akúkoľvek databázu pomocou jednoduchej angličtiny namiesto písania SQL.
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S čím sa dá postaviť SQLChat
SQLChat je chatový SQL klient, ktorý sa pripája k vašim existujúcim databázam a umožňuje vám ich dotazovať pomocou prirodzeného jazyka. Namiesto ručného písania SQL popíšete, čo chcete, v jednoduchej angličtine a SQLChat to preloží do SQL dotazu, vykoná ho a vráti výsledky – všetko v rámci konverzačného rozhrania. Automaticky číta schému vašej databázy, takže generované dotazy odkazujú na skutočné názvy tabuliek a stĺpcov.
Vlastné hostovanie SQLChatu na vašom VPS znamená, že poverenia databázy a výsledky dotazov nikdy neopustia vašu vlastnú infraštruktúru. Bezstavový dizajn s jednou službou ho robí ľahkým a ľahko udržiavateľným, zatiaľ čo podpora vlastného AI koncového bodu vám umožňuje smerovať inferenciu cez akýkoľvek model kompatibilný s OpenAI.
Kľúčové vlastnosti SQLChat
Dotazy v prirodzenom jazyku
Popíšte, čo chcete v jednoduchom anglickom jazyku, a SQLChat vygeneruje SQL, vykoná ho a vráti výsledky bez toho, aby ste museli poznať presnú syntax.
Podpora viacerých databáz
Pripojte sa k MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase a k ďalším databázam z jednotného rozhrania bez prepínania nástrojov.
Schémovo orientovaná AI
SQLChat načíta databázovú schému automaticky, čo umožňuje AI generovať presné dotazy, ktoré odkazujú na skutočné názvy tabuliek a stĺpcov.
Vlastný AI koncový bod
Nasmerujte SQLChat na akýkoľvek koncový bod API kompatibilný s OpenAI, vrátane samoobslužných modelov cez Ollama, aby ste udržali inferenciu AI na vašej vlastnej infraštruktúre.
Bezstavové nasadenie
V režime pre jedného používateľa SQLChat neukladá žiadne dáta na strane servera – profily pripojení sú uložené v prehliadači, čím udržiava nasadenie odľahčené bez závislosti na databáze.
Prečo spustiť SQLChat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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