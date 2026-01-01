Zľava až do výšky 69 % na dashdot

Nasadenie dashdot jedným kliknutím.

Minimalistický serverový panel zobrazujúci v reálnom čase štatistiky CPU, RAM, úložiska a siete s moderným glassmorfickým dizajnom.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
Vyberte si plán
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Nasadenie dashdot jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre dashdot

69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť dashdot

dashdot je ľahký, open-source serverový dashboard vytvorený pre self-hosterov, ktorí chcú krásny prehľad o kľúčových ukazovateľoch svojho VPS. Na rozdiel od kompletných monitorovacích riešení, ktoré vyžadujú databázy, agentov a komplexnú konfiguráciu, dashdot beží ako jeden kontajner – nasaďte ho a záťaž vášho CPU, využitie RAM, kapacita úložiska a priepustnosť siete sa okamžite zobrazia bez nastavenia.

Glassmorfické rozhranie je navrhnuté tak, aby bolo pripnuté na karte prehliadača alebo zobrazené na nástennom monitore. Pretože číta systémové metriky priamo z hostiteľa, všetko zostáva na vašej vlastnej infraštruktúre – žiadna externá telemetria, žiadne účty nie sú potrebné, žiadne dáta neopúšťajú váš server.

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Kľúčové vlastnosti dashdot

Systémové metriky v reálnom čase

Živé zaťaženie CPU, využitie RAM, kapacita úložiska a priepustnosť siete sa neustále aktualizujú, aby ste vždy videli aktuálny stav vášho servera na prvý pohľad.

Bezkonfiguračné nasadenie

Žiadna databáza, žiadni agenti, žiaden sprievodca nastavením — jeden kontajner sa spustí a vaše štatistiky servera sa okamžite zobrazia bez akejkoľvek manuálnej konfigurácie.

Monitorovanie teploty CPU

Hardvérové snímače teploty sa čítajú priamo z hostiteľa, čo vám poskytuje včasné varovanie pred tepelnými problémami skôr, než ovplyvnia výkon.

Glassmorfický dizajn

UI z matného skla je navrhnuté tak, aby sa dalo pripnúť na karte prehliadača alebo zobraziť na vyhradenom monitore ako živá tabuľa stavu servera.

Nízka náročnosť

dashdot používa minimálne vlastné CPU a RAM, takže réžia monitorovania významne neovplyvňuje zdroje, ktoré meria.

Prečo spustiť dashdot na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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