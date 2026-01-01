Nasadenie dashdot jedným kliknutím.
Minimalistický serverový panel zobrazujúci v reálnom čase štatistiky CPU, RAM, úložiska a siete s moderným glassmorfickým dizajnom.
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S čím sa dá postaviť dashdot
dashdot je ľahký, open-source serverový dashboard vytvorený pre self-hosterov, ktorí chcú krásny prehľad o kľúčových ukazovateľoch svojho VPS. Na rozdiel od kompletných monitorovacích riešení, ktoré vyžadujú databázy, agentov a komplexnú konfiguráciu, dashdot beží ako jeden kontajner – nasaďte ho a záťaž vášho CPU, využitie RAM, kapacita úložiska a priepustnosť siete sa okamžite zobrazia bez nastavenia.
Glassmorfické rozhranie je navrhnuté tak, aby bolo pripnuté na karte prehliadača alebo zobrazené na nástennom monitore. Pretože číta systémové metriky priamo z hostiteľa, všetko zostáva na vašej vlastnej infraštruktúre – žiadna externá telemetria, žiadne účty nie sú potrebné, žiadne dáta neopúšťajú váš server.
Kľúčové vlastnosti dashdot
Systémové metriky v reálnom čase
Živé zaťaženie CPU, využitie RAM, kapacita úložiska a priepustnosť siete sa neustále aktualizujú, aby ste vždy videli aktuálny stav vášho servera na prvý pohľad.
Bezkonfiguračné nasadenie
Žiadna databáza, žiadni agenti, žiaden sprievodca nastavením — jeden kontajner sa spustí a vaše štatistiky servera sa okamžite zobrazia bez akejkoľvek manuálnej konfigurácie.
Monitorovanie teploty CPU
Hardvérové snímače teploty sa čítajú priamo z hostiteľa, čo vám poskytuje včasné varovanie pred tepelnými problémami skôr, než ovplyvnia výkon.
Glassmorfický dizajn
UI z matného skla je navrhnuté tak, aby sa dalo pripnúť na karte prehliadača alebo zobraziť na vyhradenom monitore ako živá tabuľa stavu servera.
Nízka náročnosť
dashdot používa minimálne vlastné CPU a RAM, takže réžia monitorovania významne neovplyvňuje zdroje, ktoré meria.
Prečo spustiť dashdot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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