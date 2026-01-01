Nasadiť Hoppscotch jedným kliknutím.
Open-source platforma na vývoj API podporujúca REST, GraphQL, WebSocket a tímovú spoluprácu v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Hoppscotch
Hoppscotch je moderná, ľahká platforma na vývoj a testovanie API, ktorá pokrýva celý životný cyklus API — od vytvárania a testovania požiadaviek až po dokumentovanie a zdieľanie kolekcií s vaším tímom. Podporuje REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events a WebRTC v jedinom rozhraní, s premennými prostredia, skriptami pred požiadavkou a pokročilými možnosťami autentifikácie vrátane OAuth 2.0.
Vlastné hostovanie Hoppscotch na vašom VPS udržiava všetky kľúče API, dátové časti požiadaviek a údaje pracovného priestoru tímu výlučne na vašej infraštruktúre, čím eliminuje obavy o súkromie údajov cloudových klientov API a zároveň odstraňuje náklady na predplatné za každé miesto, keď sa váš tím rozrastá.
Kľúčové vlastnosti Hoppscotch
Multi-protokolové testovanie
Testujte pripojenia REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events a WebRTC z jedného jednotného rozhrania.
Tímové pracovné priestory
Zdieľajte zbierky a spolupracujte v reálnom čase s kolegami naprieč zdieľanými pracovnými priestormi bez opustenia vašej súkromnej infraštruktúry.
Pokročilé overovanie
Vstavaná podpora pre OAuth 2.0, tokeny Bearer, Basic Auth a kľúče API pokrýva prakticky každú autentifikačnú schému.
Premenné prostredia
Prepínajte medzi vývojovými, testovacími a produkčnými prostrediami okamžite bez manuálnej úpravy parametrov požiadaviek.
Spravovanie zbierky
Organizujte požiadavky do verziovaných kolekcií s podporou importu a exportu pre formáty Postman a OpenAPI.
Prečo spustiť Hoppscotch na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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