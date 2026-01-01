Zľava až do výšky 69 % na Shopware

Open-source e-commerce platforma na budovanie moderných, škálovateľných B2C a B2B internetových obchodov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Shopware

Shopware je open-source e-commerce platforma postavená na PHP a Symfony, navrhnutá pre obchodníkov, ktorí chcú flexibilitu, výkon a úplné vlastníctvo svojho e-shopu. Jej architektúra API-first, headless funkcie a nástroj Rule Builder ju robia rovnako vhodnou pre rýchle značky priameho predaja spotrebiteľom a komplexné B2B katalógy s vlastnými cenami, segmentáciou a pracovnými postupmi.

Vlastné hostovanie Shopware na vašom vlastnom VPS udržiava zákaznícke dáta, objednávky a platobné integrácie pod vašou kontrolou, bez poplatkov za objednávku a bez viazanosti na platformu. Táto šablóna spája Shopware s MariaDB, Redisom pre ukladanie do vyrovnávacej pamäte a relácie, a OpenSearch pre rýchle vyhľadávanie produktov, čo vám poskytuje produkčný stack pripravený na skutočnú prevádzku.

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Kľúčové vlastnosti Shopware

Headless a API-first

API obchodu a Admin API vám umožňujú vytvárať vlastné predajne a integrácie v akomkoľvek rámci, pričom Shopware zostáva obchodným motorom.

Tvorca pravidiel

Konfigurujte dynamické ceny, akcie, spôsoby dopravy a možnosti platby na základe košíka, zákazníka alebo kontextu – bez písania kódu.

Vizuálne nákupné zážitky

Rozloženia na princípe presúvania myšou a bloky CMS umožňujú obchodníkom vytvárať stránky kategórií a vstupné stránky prispôsobené kampaniam a segmentom zákazníkov.

Vstavané B2B funkcie

Zákaznícky špecifické ceny, procesy cenových ponúk, správa zamestnancov a hromadné objednávanie podporujú komplexný B2B predaj už v základe.

Vyhľadávanie produktov OpenSearch

OpenSearch umožňuje rýchle, fasetované vyhľadávanie produktov vo veľkých katalógoch s ladením relevantnosti a filtrami, ktoré škálujú nad rámec vyhľadávania MySQL.

Rozšírenia a aplikácie

Obchod Shopware ponúka tisíce pluginov a aplikácií pre platby, marketing, ERP a analytiku na rozšírenie platformy, keď rastiete.

Prečo spustiť Shopware na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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