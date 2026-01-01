Open-source e-commerce platforma na budovanie moderných, škálovateľných B2C a B2B internetových obchodov.
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S čím sa dá postaviť Shopware
Shopware je open-source e-commerce platforma postavená na PHP a Symfony, navrhnutá pre obchodníkov, ktorí chcú flexibilitu, výkon a úplné vlastníctvo svojho e-shopu. Jej architektúra API-first, headless funkcie a nástroj Rule Builder ju robia rovnako vhodnou pre rýchle značky priameho predaja spotrebiteľom a komplexné B2B katalógy s vlastnými cenami, segmentáciou a pracovnými postupmi.
Vlastné hostovanie Shopware na vašom vlastnom VPS udržiava zákaznícke dáta, objednávky a platobné integrácie pod vašou kontrolou, bez poplatkov za objednávku a bez viazanosti na platformu. Táto šablóna spája Shopware s MariaDB, Redisom pre ukladanie do vyrovnávacej pamäte a relácie, a OpenSearch pre rýchle vyhľadávanie produktov, čo vám poskytuje produkčný stack pripravený na skutočnú prevádzku.
Kľúčové vlastnosti Shopware
Headless a API-first
API obchodu a Admin API vám umožňujú vytvárať vlastné predajne a integrácie v akomkoľvek rámci, pričom Shopware zostáva obchodným motorom.
Tvorca pravidiel
Konfigurujte dynamické ceny, akcie, spôsoby dopravy a možnosti platby na základe košíka, zákazníka alebo kontextu – bez písania kódu.
Vizuálne nákupné zážitky
Rozloženia na princípe presúvania myšou a bloky CMS umožňujú obchodníkom vytvárať stránky kategórií a vstupné stránky prispôsobené kampaniam a segmentom zákazníkov.
Vstavané B2B funkcie
Zákaznícky špecifické ceny, procesy cenových ponúk, správa zamestnancov a hromadné objednávanie podporujú komplexný B2B predaj už v základe.
Vyhľadávanie produktov OpenSearch
OpenSearch umožňuje rýchle, fasetované vyhľadávanie produktov vo veľkých katalógoch s ladením relevantnosti a filtrami, ktoré škálujú nad rámec vyhľadávania MySQL.
Rozšírenia a aplikácie
Obchod Shopware ponúka tisíce pluginov a aplikácií pre platby, marketing, ERP a analytiku na rozšírenie platformy, keď rastiete.
Prečo spustiť Shopware na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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