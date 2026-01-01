Nasadiť Syncthing s inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source peer-to-peer synchronizácia súborov, ktorá uchováva vaše dáta súkromné a šifrované na všetkých zariadeniach.
Vyberte si VPS plán pre Syncthing
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Syncthing
Syncthing je decentralizovaný nástroj na synchronizáciu súborov, ktorý nepretržite synchronizuje súbory medzi vašimi zariadeniami bez akéhokoľvek centrálneho servera. Všetky dáta zostávajú na vašich zariadeniach a prenášajú sa s TLS šifrovaním a dokonalou doprednou tajnosťou — žiadny cloudový sprostredkovateľ, žiadny účet nie je potrebný.
Vlastné hostovanie Syncthingu na VPS vytvára trvalý synchronizačný uzol, ktorý zostáva online 24/7, čím zaisťuje, že všetky vaše zariadenia zostanú aktuálne, aj keď sú niektoré offline. S podporou verzovania priečinkov, riešenia konfliktov a multiplatformových klientov je Syncthing alternatívou k Dropboxu a Disku Google, ktorá kladie dôraz na súkromie.
Kľúčové vlastnosti Syncthing
Žiadny centrálny server
Súbory sa synchronizujú priamo medzi vašimi zariadeniami bez cloudového úložiska tretej strany, čím zostávajú vaše dáta úplne pod vašou kontrolou.
End-to-end šifrovanie
Všetky prenosy používajú TLS s dokonalou doprednou tajnosťou, čím sa zaisťuje, že vaše súbory nemôžu byť zachytené ani prečítané nikým iným.
Flexibilné režimy priečinkov
Nakonfigurujte priečinky ako iba na odosielanie, iba na prijímanie alebo obojsmerné, aby ste presne kontrolovali tok dát medzi zariadeniami.
Verzovanie súborov
Uchovávajte historické verzie zmenených alebo odstránených súborov s konfigurovateľnými politikami uchovávania na obnovenie po náhodných zmenách.
Multiplatformoví klienti
Natívni klienti pre Linux, Windows, macOS a Android udržiavajú každé zariadenie synchronizované z jedného perzistentného uzla VPS.
Prečo spustiť Syncthing na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom