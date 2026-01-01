Nasadenie HuggingChat (Chat UI) jedným kliknutím.
Open-source chatovacie rozhranie SvelteKit, ktoré poháňa HuggingChat a pripája sa ku každému koncovému bodu modelu kompatibilného s OpenAI.
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S čím sa dá postaviť HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) je open-source kódová základňa, ktorá stojí za huggingface.co/chat, vyvinutá spoločnosťou Hugging Face ako vyleštené, značkové front-end rozhranie pre veľké jazykové modely. Na rozdiel od chatovacích aplikácií viazaných na dodávateľa komunikuje pomocou protokolu OpenAI API, takže rovnaké nasadenie môže komunikovať so smerovačom poskytovateľov inferencie Hugging Face, OpenRouter, lokálnym serverom llama.cpp, Ollama alebo akýmkoľvek iným kompatibilným koncovým bodom jednoducho výmenou URL adresy a kľúča.
Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržiava každú konverzáciu, volanie nástroja MCP a nahraný súbor na infraštruktúre, ktorú ovládate, pričom vám stále poskytuje prístup k tisícom otvorených a proprietárnych modelov prostredníctvom akéhokoľvek inferenčného backendu, ktorý uprednostňujete.
Kľúčové vlastnosti HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-kompatibilný router
Nasmerujte na router Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama alebo akúkoľvek URL kompatibilnú s OpenAI a okamžite získajte prístup k ich kompletnému katalógu modelov.
Inteligentné omni smerovanie
Vstavaný LLM router automaticky vyberá najlepší model na základe požiadavky — multimodálny, s volaním nástrojov alebo predvolený — bez toho, aby odhaľoval zložitosť koncovým používateľom.
Volanie nástroja MCP
Pripojte servery protokolu Model Context Protocol, aby konverzácie mohli spúšťať webové vyhľadávanie, kód a vlastné nástroje s výsledkami streamovanými späť do konverzácie.
Multimodálne konverzácie
Odosielajte obrázky, prílohy a hlasový vstup do vizuálnych modelov a modelov typu Whisper, ktoré podporujú multimodálne vstupy prostredníctvom vami zvoleného poskytovateľa.
Trvalá história chatu
Zabalená MongoDB ukladá konverzácie, nastavenia a asistentov na používateľa, aby história prežila reštarty a sledovala používateľov naprieč zariadeniami.
Vlastné značkovanie
Prepíšte názov aplikácie, popis a aktíva, aby ste vydali plne značkový interný chatovací produkt pre váš tím alebo zákazníkov.
Prečo spustiť HuggingChat (Chat UI) na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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