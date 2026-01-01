Nasadiť SyncLounge inštaláciou jedným kliknutím.
Plex spoločné sledovanie — organizujte synchronizované filmové a televízne večery s priateľmi a rodinou na viacerých serveroch Plex.
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S čím sa dá postaviť SyncLounge
SyncLounge je samo-hostovaný koordinátor „spoločného sledovania“ pre Plex Media Server. Synchronizuje prehrávanie naprieč viacerými klientmi Plex v reálnom čase — keď jeden divák pozastaví, všetci pozastavia; keď jeden posunie dopredu, všetci sa dobehnú. Každý divák streamuje zo svojho vlastného Plex servera, takže hostiteľ nemusí zdieľať svoju knižnicu ani sa obávať o šírku pásma — SyncLounge len udržiava synchronizované hodiny prehrávania a poskytuje chatovaciu miestnosť pre skupinu.
Samo-hostovanie SyncLounge na VPS udržiava spoločné sledovania pod vašou kontrolou, pričom sa používatelia prihlasujú prostredníctvom svojich existujúcich účtov Plex a pripájajú sa k svojim vlastným Plex serverom. Voliteľná podpora bielej listiny obmedzuje vašu inštanciu na priateľov, rodinu alebo používateľov konkrétneho Plex servera.
Kľúčové vlastnosti SyncLounge
Synchronizácia prehrávania v reálnom čase
Akcie prehrávania, pozastavenia, vyhľadávania a hlasitosti sa synchronizujú medzi všetkými účastníkmi v milisekundách, takže celá miestnosť drží krok.
Vstavaný skupinový chat
Každá miestnosť zahŕňa integrovaný bočný panel chatu, aby diváci mohli reagovať a diskutovať bez opustenia prehrávača.
Viacserverová podpora
Každý divák streamuje zo svojho vlastného servera Plex, takže hostiteľ nemusí zdieľať prístup ku knižnici ani spotrebúvať šírku pásma pre nahrávanie.
Plex jednotné prihlásenie
Používatelia sa autentifikujú svojimi existujúcimi účtami Plex – žiadna samostatná registrácia, žiadne ďalšie heslo na zapamätanie.
Voliteľný zoznam povolených prístupov
Premenná AUTH_LIST obmedzuje prístup k konkrétnym používateľským menám Plex, e-mailovým adresám alebo ID servera pre súkromné nasadenia.
Prečo spustiť SyncLounge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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