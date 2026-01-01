Nasadiť Bluesky PDS inštaláciu jedným kliknutím.
Samoobslužný server osobných údajov pre sieť Bluesky, ktorý vám poskytuje plné vlastníctvo vašej sociálnej identity a obsahu.
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S čím sa dá postaviť Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) je základným komponentom pre účasť v sociálnej sieti Bluesky podľa vašich vlastných podmienok. Postavený na protokole AT Protocol, ukladá váš sociálny graf, príspevky a médiá, spravuje vašu decentralizovanú identitu (DID) a synchronizuje sa so širšou sieťou Bluesky — to všetko bez závislosti od akejkoľvek jednej spoločnosti alebo platformy.
Prevádzkovanie vlastného PDS znamená, že váš obsah a vzťahy s nasledovníkmi sú prenosné: ak niekedy zmeníte poskytovateľa hostingu, vaše dáta sa presunú s vami. Toto nasadenie zahŕňa trvalé úložisko, nástroj na správu pdsadmin a plnú integráciu so službami Bluesky relay a app view, aby ste mohli okamžite po nastavení používať akéhokoľvek klienta kompatibilného s Bluesky.
Kľúčové vlastnosti Bluesky PDS
Úplné vlastníctvo údajov
Vaše príspevky, označenia páči sa mi a sociálny graf sú uložené na vašom vlastnom serveri pod protokolom AT, vďaka čomu sú plne prenosné a nezávislé od akejkoľvek jednej platformy.
Decentralizovaná identita
PDS spravuje váš DID (decentralizovaný identifikátor), čím získavate trvalú, sebestačnú identitu, ktorú nemôže zrušiť služba tretej strany.
Vlastné doménové názvy
Hostite svoj Bluesky identifikátor na vlastnej doméne, čím posilníte svoju identitu a vaša prítomnosť bude nezameniteľne vaša.
Plná sieťová kompatibilita
Automaticky sa synchronizuje s relé Bluesky, aby sa váš obsah zobrazoval v globálnom kanáli a bol prístupný z akéhokoľvek klienta alebo aplikácie Bluesky.
Nástroje pre správu zabudované
Pribalený nástroj pdsadmin vám umožňuje spravovať účty, rotovať kľúče a vykonávať úlohy správy servera priamo z príkazového riadka.
Prečo spustiť Bluesky PDS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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