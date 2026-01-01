Zľava až do výšky 69 % na Bluesky PDS

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Samoobslužný server osobných údajov pre sieť Bluesky, ktorý vám poskytuje plné vlastníctvo vašej sociálnej identity a obsahu.

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Nasadiť Bluesky PDS inštaláciu jedným kliknutím.

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Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Bluesky PDS

Bluesky PDS (Personal Data Server) je základným komponentom pre účasť v sociálnej sieti Bluesky podľa vašich vlastných podmienok. Postavený na protokole AT Protocol, ukladá váš sociálny graf, príspevky a médiá, spravuje vašu decentralizovanú identitu (DID) a synchronizuje sa so širšou sieťou Bluesky — to všetko bez závislosti od akejkoľvek jednej spoločnosti alebo platformy.

Prevádzkovanie vlastného PDS znamená, že váš obsah a vzťahy s nasledovníkmi sú prenosné: ak niekedy zmeníte poskytovateľa hostingu, vaše dáta sa presunú s vami. Toto nasadenie zahŕňa trvalé úložisko, nástroj na správu pdsadmin a plnú integráciu so službami Bluesky relay a app view, aby ste mohli okamžite po nastavení používať akéhokoľvek klienta kompatibilného s Bluesky.

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Kľúčové vlastnosti Bluesky PDS

Úplné vlastníctvo údajov

Vaše príspevky, označenia páči sa mi a sociálny graf sú uložené na vašom vlastnom serveri pod protokolom AT, vďaka čomu sú plne prenosné a nezávislé od akejkoľvek jednej platformy.

Decentralizovaná identita

PDS spravuje váš DID (decentralizovaný identifikátor), čím získavate trvalú, sebestačnú identitu, ktorú nemôže zrušiť služba tretej strany.

Vlastné doménové názvy

Hostite svoj Bluesky identifikátor na vlastnej doméne, čím posilníte svoju identitu a vaša prítomnosť bude nezameniteľne vaša.

Plná sieťová kompatibilita

Automaticky sa synchronizuje s relé Bluesky, aby sa váš obsah zobrazoval v globálnom kanáli a bol prístupný z akéhokoľvek klienta alebo aplikácie Bluesky.

Nástroje pre správu zabudované

Pribalený nástroj pdsadmin vám umožňuje spravovať účty, rotovať kľúče a vykonávať úlohy správy servera priamo z príkazového riadka.

Prečo spustiť Bluesky PDS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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