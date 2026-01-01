Nasaďte GitLab jednoklikovou inštaláciou.
Kompletná open-source DevOps platforma kombinujúca Git hosting, CI/CD pipeline a správu projektov v jednej aplikácii.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GitLab
GitLab Community Edition je all-in-one DevOps platforma, ktorá kombinuje hostovanie Git repozitárov, automatizáciu CI/CD, sledovanie problémov, kontrolu kódu a register kontajnerov v jednej samo-hostovanej aplikácii. Eliminuje potrebu integrovať viacero samostatných nástrojov a poskytuje tímom kompletnú platformu pre životný cyklus vývoja softvéru pod plnou organizačnou kontrolou.
Samo-hostovanie GitLabu odstraňuje cenotvorbu na používateľa a uchováva zdrojový kód, tajomstvá CI/CD a výsledky bezpečnostných skenov na infraštruktúre, ktorú vlastníte. Poznámka: počiatočné spustenie trvá 3-10 minút, kým sa inicializujú všetky interné služby — chyby 502 počas tohto obdobia sú normálne. Minimálne 2 jadrá CPU a 4 GB RAM sa odporúčajú pre nasadenia malých tímov.
Kľúčové vlastnosti GitLab
Vstavané CI/CD kanály
Integrované spúšťače pipeline automatizujú testovanie, vytváranie Docker imageov a nasadenia bez spoliehania sa na Jenkins alebo externé CI služby.
Register kontajnerov
Ukladajte a spravujte obrazy Docker priamo popri vašom kóde vo vstavanom súkromnom registri kontajnerov.
Pracovné postupy žiadostí o zlúčenie
Kontrola kódu s vloženými komentármi, pravidlami schvaľovania a šablónami žiadostí o zlúčenie udržiava kontrolné body kvality pre každú zmenu.
Bezpečnostné skenovanie
Vstavané SAST, skenovanie závislostí a detekcia tajomstiev identifikujú zraniteľnosti predtým, ako kód dosiahne produkciu.
Sledovanie problémov a plánovanie
Nástenky, míľniky, štítky a cestovné mapy umožňujú tímom plánovať a sledovať prácu na rovnakej platforme, kde sa nachádza kód.
Prečo spustiť GitLab na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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