Nasaďte nopCommerce jednoklikovou inštaláciou.
Open-source e-commerce platforma ASP.NET poháňajúca tisíce online obchodov s plne vybaveným administračním panelom a viac ako 1 700 rozšíreniami marketplace.
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S čím sa dá postaviť nopCommerce
nopCommerce je celosvetovo najsťahovanejšia e-commerce platforma založená na .NET, ktorej dôverujú tisíce firiem na prevádzkovanie online obchodov všetkých veľkostí. Postavená na ASP.NET Core, obsahuje plnohodnotný administrátorský panel na správu produktov, objednávok, zákazníkov, zliav a dopravy a podporuje PostgreSQL, MySQL a Microsoft SQL Server hneď po vybalení.
Otvorená architektúra platformy podporuje tisíce pluginov a tém z nopCommerce marketplace, čo umožňuje obchodníkom rozšíriť svoje obchody bez úpravy základného kódu. Vlastný hosting na vašom VPS znamená nulové transakčné poplatky, plnú kontrolu nad zákazníckymi dátami a žiadne poplatky za predaj bez ohľadu na objem príjmov.
Kľúčové vlastnosti nopCommerce
Plný administrátorský panel
Spravujte produkty, kategórie, objednávky, zákazníkov, zľavy a pravidlá dopravy z jedného komplexného administračního panelu.
Podpora viacerých predajní
Prevádzkujte viacero nezávislých e-shopov z jednej inštalácie nopCommerce, každý s vlastným katalógom, cenami a témou.
Ekosystém doplnkov pre trhovisko
Rozšírte svoj obchod o platobné brány, prepravcov, integrácie ERP a vlastné témy z viac ako 1 700 rozšírení na trhovisku.
Medzinárodný predaj
Vstavaná podpora viacerých mien, viacerých jazykov a správa daní uľahčuje predaj zákazníkom v ktorejkoľvek krajine.
SEO a marketingové nástroje
Vstavané funkcie SEO, obnova opusteného košíka, vernostné body a nástroje na propagačné ceny zvyšujú návštevnosť a opakované nákupy.
Prečo spustiť nopCommerce na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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