Nasaďte Saltcorn jedným kliknutím.
Open-source no-code nástroj na vytváranie webových a mobilných aplikácií riadených databázou bez písania backend kódu.
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S čím sa dá postaviť Saltcorn
Saltcorn je open-source no-code platforma na vizuálne vytváranie webových a mobilných aplikácií riadených databázou. Definujte tabuľky, konfigurujte bohaté typy polí, navrhujte rozloženia v nástroji na tvorbu presúvaním myšou, pripojte akcie a pracovné postupy, a Saltcorn sa postará o backend, autentifikáciu, REST API a vykresľovanie — nevyžaduje sa žiadny „glue code“.
Vlastné hostovanie Saltcornu na vašom vlastnom VPS udržiava zákaznícke dáta, interné záznamy a nahrané súbory vo vašej infraštruktúre namiesto databázy dodávateľa SaaS. Kontrolujete uchovávanie, integrácie, inštalácie doplnkov a prístupové roly, a vyhnete sa cenám za používateľa, keď váš tím alebo publikum rastie. Nasadenie obsahuje PostgreSQL a trvalé zväzky pre databázu aj nahrané súbory.
Kľúčové vlastnosti Saltcorn
Vizuálny tvorca rozloženia
Navrhujte zobrazenia zoznamu, úprav a detailov pomocou nástroja na tvorbu presúvaním myšou, využívajúceho Craft.js, miešaním polí, akcií a vložených komponentov bez kódu šablónovania.
Relačné tabuľky
Modelujte svoje dáta s typovanými stĺpcami, cudzími kľúčmi, vypočítanými poľami a obmedzeniami v skutočnej schéme podporovanej PostgreSQL namiesto plochej tabuľky.
Ekosystém doplnkov
Nainštalujte komunitné pluginy pre nové typy polí, témy, integrácie, poskytovateľov autentifikácie a externé zdroje dát priamo z administrátorského UI.
Pracovné postupy a akcie
Spúšťajte akcie na strane servera, plánované úlohy, webové háčiky a pracovné postupy založené na Blockly, keď sa zmenia záznamy, aby ste automatizovali obchodnú logiku bez vlastných služieb.
Prístup na základe rolí
Definujte používateľské roly a povolenia pre jednotlivé zobrazenia, aby interní administrátori, zákaznícke účty a verejní návštevníci videli presne tie údaje, ktoré majú.
Mobil a offline
Generujte mobilné aplikácie založené na Capacitor z vašej schémy a zobrazení Saltcorn, s offline synchronizáciou dát späť do centrálneho úložiska PostgreSQL.
Prečo spustiť Saltcorn na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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