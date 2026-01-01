Nasadenie Typebotu inštaláciou jedným kliknutím.
Nástroj na tvorbu chatbotov bez kódu na vytváranie konverzačných formulárov, prieskumov a interaktívnych chatových zážitkov, ktoré môžete sami hostiť.
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S čím sa dá postaviť Typebot
Typebot je nástroj na tvorbu konverzačných formulárov s vlastným hostingom, ktorý nahrádza statické HTML formuláre interaktívnymi, chatovými tokmi. Pomocou jeho editora plátna s funkciou potiahni a pusť môžu tímy navrhovať viacstupňové konverzácie s podmieneným vetvením, vlastnými premennými a natívnymi integráciami – bez písania kódu. Platforma sa dodáva ako dve služby: tvorca na navrhovanie a správu tokov a prehliadač, ktorý doručuje publikované chatboty priamo koncovým používateľom.
Vlastné hostovanie Typebotu na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo nad odoslanými údajmi, nahranými súbormi a povereniami API bez poplatkov za jednotlivé odoslania a bez prenosov údajov tretím stranám. Vaše toky bežia na vašej vlastnej doméne, plne súkromné, bez umelých obmedzení na pracovné priestory, členov tímu alebo publikovaných botov.
Kľúčové vlastnosti Typebot
Vizualizátor toku
Navrhujte rozvetvené konverzácie pomocou editora na plátne s viac ako 30 typmi blokov vrátane vstupov, podmienok, vložených médií a zberu platieb.
Natívne integrácie
Prepojte toky priamo s OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier a Make.com bez opustenia editora.
Podmienená logika
Rozvetvujte konverzačné cesty na základe odpovedí používateľov, premenných alebo odpovedí API s cieľom poskytnúť plne personalizované zážitky.
Flexibilné režimy vkladania
Publikujte chatboty ako vyskakovacie prekrytia, bočné widgety, chat na celú stránku alebo vložené prvky na akejkoľvek webovej stránke alebo webovej aplikácii.
Analytika v reálnom čase
Sledovať miery odoslania, miesta opustenia a lieviky dokončenia pre každý zverejnený tok z ovládacieho panela.
Tímové pracovné priestory
Organizujte toky naprieč viacerými izolovanými pracovnými priestormi s prístupom na základe rolí pre rôzne tímy alebo klientov.
Prečo spustiť Typebot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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