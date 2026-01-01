Nasaďte openrouteservice inštaláciou jedným kliknutím.
Smerovací nástroj s vlastným hostingom, postavený na dátach OpenStreetMap, s trasami, izochrónami a maticovými API pre autá, bicykle a chodcov.
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S čím sa dá postaviť openrouteservice
openrouteservice je open-source smerovací engine vyvinutý spoločnosťou HeiGIT, ktorý premieňa dáta OpenStreetMap na smery pripravené na produkciu, matice času a vzdialenosti a polygóny dosiahnuteľnosti izochrón. Na rozdiel od komerčných mapovacích API poskytuje vývojárom bezplatný, plne transparentný smerovací back-end s profilmi vyladenými pre autá, ťažké nákladné vozidlá, bicykle, chodcov a invalidné vozíky.
Vlastné hostovanie openrouteservice na vašom vlastnom VPS eliminuje ceny za požiadavku, obmedzenia rýchlosti a zdieľanie dát s tretími stranami. Kontrolujete, ktoré regióny a profily sa načítajú, udržiavate súkromie súradníc zákazníkov a môžete rozšíriť engine o vlastné výpisy OSM, obmedzenia a výškové dáta prispôsobené vašej aplikácii.
Kľúčové vlastnosti openrouteservice
API pre trasy
Vypočítajte trasy z bodu do bodu a viacbodové trasy s podrobnými pokynmi, geometriou a údajmi o nadmorskej výške naprieč viacerými dopravnými profilmi.
Izochrónna dosiahnuteľnosť
Generujte časové alebo vzdialenostné polygóny, ktoré presne ukazujú, ako ďaleko sa používateľ môže dostať z akéhokoľvek východiskového bodu v rámci daného rozpočtu.
Maticové výpočty
Vypočítajte časy a vzdialenosti cestovania medzi mnohými bodmi v rámci jednej požiadavky, ideálne pre logistiku, dispečing a optimalizáciu doručovacích zón.
Viacero dopravných profilov
Dodáva sa s vyladenými profilmi pre autá, HGVs, bicykle, chodcov a invalidné vozíky, pričom každý rešpektuje pravidlá a obmedzenia prístupu OSM.
Poháňané OpenStreetMap
Načítajte akýkoľvek extrakt OSM PBF z Geofabriku alebo z vlastného zdroja na poskytovanie plne samostatného smerovania pre regióny, ktoré skutočne potrebujete.
OpenAPI a Swagger UI
Štandardom vyhovujúce REST API so vstavanou dokumentáciou Swagger uľahčuje integráciu smerovania do webových, mobilných a backendových aplikácií.
Prečo spustiť openrouteservice na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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