Nasaďte Photofield jedným kliknutím.
Rýchla samoobslužná fotogaléria, ktorá zobrazuje tisíce obrázkov v plynulej, priblížiteľnej časovej osi.
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S čím sa dá postaviť Photofield
Photofield je open-source fotogaléria s jedným binárnym súborom, postavená na jednej posadnutosti: rýchlosti. Namiesto stránkovania fotografií do malých miniatúr vykresľuje tisíce obrázkov naraz na nepretržitom priblížiteľnom plátne, pričom postupne načítava dlaždice s vyšším rozlíšením, keď posúvate a približujete. Výsledok sa viac podobá prehliadaču obrázkov na počítači než typickej webovej galérii.
Samostatné hostovanie Photofieldu na vašom VPS udržiava pôvodné fotografie a ich EXIF metadáta v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto služby SaaS pre fotografie. Zdrojový adresár je pripojený iba na čítanie, takže galéria nikdy nemôže upravovať ani mazať originály, čo z nej robí bezpečné, neinvazívne rozhranie pre existujúci archív synchronizovaný prostredníctvom rsync, SCP alebo Syncthing.
Kľúčové vlastnosti Photofield
Priblížiteľná časová os
Posúvajte a približujte desaťtisíce fotografií na jedinom súvislom plátne s viacrozlíšeným streamovaním dlaždíc.
Jednobinárne nasadenie
Jeden binárny súbor Go zahŕňa UI, geolokačnú databázu a indexer, takže kontajner sa spustí v priebehu sekúnd bez externej databázovej služby.
Knižnica iba na čítanie
Adresár fotografií je pripojený iba na čítanie, takže galéria nemôže nikdy upravovať, premenovávať ani mazať pôvodné súbory počas indexovania.
Lokálne reverzné geokódovanie
Zabudovaná geolokačná databáza prevádza súradnice EXIF GPS na názvy miest úplne offline, bez volaní API mapových služieb tretích strán.
Rýchle indexovanie
Indexovač skenuje nové fotografie rýchlosťou tisícov súborov za sekundu na diskoch SSD a postupne aktualizuje galériu bez blokovania prehliadania.
Voliteľné AI vyhľadávanie
Pripojte externý hostiteľ Photofield AI, aby ste povolili sémantické vyhľadávanie obrázkov a detekciu tvárí v celej kolekcii.
Prečo spustiť Photofield na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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