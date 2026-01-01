Nasadiť RabbitMQ inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source správca správ AMQP pre spoľahlivé asynchrónne zasielanie správ medzi distribuovanými komponentmi aplikácií.
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S čím sa dá postaviť RabbitMQ
RabbitMQ je de facto štandardný open-source sprostredkovateľ správ, implementujúci AMQP spolu s podporou pre MQTT, STOMP a iné protokoly. Oddeľuje producentov a spotrebiteľov, takže správy sa bezpečne zaraďujú do frontu, keď príjemcovia nie sú k dispozícii, a spoľahlivo sa doručujú, keď sa znova pripoja – čím sa eliminuje krehkosť priamych volaní API medzi službami.
Vlastné hostovanie RabbitMQ odstraňuje ceny za správu a závislosť od dodávateľa, udržiava citlivé obchodné udalosti vo vašej vlastnej infraštruktúre a poskytuje vám plnú kontrolu nad konfiguráciami frontov, pravidlami smerovania a politikami uchovávania údajov. Vstavané rozhranie na správu (UI) poskytuje prehľad v reálnom čase o tokoch správ, hĺbkach frontov a výkone spotrebiteľov bez externých monitorovacích nástrojov.
Kľúčové vlastnosti RabbitMQ
Flexibilné výmenné smerovanie
Výmeny typu direct, topic, fanout a headers vám umožňujú smerovať správy presne k spotrebiteľom, ktorí ich potrebujú, bez štandardného smerovacieho kódu.
Spoľahlivé doručenie
Potvrdenia vydavateľa a potvrdenia spotrebiteľov zabezpečujú, že každá správa je spracovaná aspoň raz, pričom fronty nedoručených správ zachytávajú neúspešné správy na opätovné spracovanie.
Spravovanie UI
Prehliadačový ovládací panel zobrazuje hĺbky frontov v reálnom čase, rýchlosti správ a stav pripojenia, takže môžete monitorovať a riešiť problémy bez prístupu cez CLI.
Viacprotokolová podpora
Podpora AMQP, MQTT a STOMP znamená, že akákoľvek služba — zariadenie IoT, mobilná aplikácia alebo mikroslužba — môže publikovať a prijímať správy pomocou natívnej klientskej knižnice.
Prioritné fronty
Priraďte správam úrovne priority, aby sa urgentné úlohy spracovali pred bežnými úlohami na pozadí bez nutnosti budovať samostatnú infraštruktúru frontov.
Prečo spustiť RabbitMQ na Hostingeri
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Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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