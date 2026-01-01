Zľava až do výšky 69 % na OpenSign

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Bezplatná open-source alternatíva DocuSign na právne záväzné elektronické podpisovanie dokumentov na vašej vlastnej infraštruktúre.

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Šírka pásma: 32 TB
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5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenSign

OpenSign je plne open-source alternatíva k DocuSign a Adobe Sign, vytvorená pre organizácie, ktoré potrebujú právne záväzné elektronické podpisy bez uzamykania citlivých zmlúv v rámci SaaS tretej strany. Podporuje pracovné postupy pre viacerých podpisovateľov, opakovane použiteľné šablóny, osobné podpisovanie, adresáre kontaktov a digitálne podpisovanie založené na PKI pomocou vášho vlastného PFX certifikátu, všetko zabalené do čistého rozhrania s funkciou drag-and-drop.

Vlastné hostovanie OpenSign na vašom VPS udržiava každý dokument, podpis a záznam auditu na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Neexistujú žiadne poplatky za obálku, žiadne obmedzenia počtu podpisovateľov a žiadne riziko, že údaje zo zmlúv opustia vaše prostredie, čo ho robí vhodným pre právne, HR a obstarávacie tímy s prísnymi požiadavkami na dodržiavanie predpisov.

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Kľúčové vlastnosti OpenSign

PKI digitálne podpisy

Podpisujte dokumenty pomocou certifikátu PFX alebo P12, aby bol každý podpis kryptograficky overiteľný a s dôkazom neoprávnenej manipulácie v akomkoľvek prehliadači PDF.

Opakovane použiteľné šablóny

Uložte často používané zmluvy ako šablóny s preddefinovanými rolami podpisovateľov a poliami formulára na spustenie opakujúcich sa pracovných postupov v priebehu niekoľkých sekúnd.

Viacpodpisové pracovné postupy

Smerujte dokumenty viacerým príjemcom v sekvenčnom alebo paralelnom poradí a sledujte, kto si ich prezrel, podpísal alebo odmietol v reálnom čase.

Auditná stopa a certifikát

Každá akcia je zaznamenaná s časovými pečiatkami a IP adresami, čím sa vytvára právne obhájiteľný certifikát o dokončení pripojený ku každému podpísanému dokumentu.

Osobné podpisovanie

Získajte podpisy na zdieľanom zariadení pre osobné pracovné postupy, ako je nástup do zamestnania, dohody o mlčanlivosti (NDA) a zrieknutie sa práv, bez potreby e-mailovej komunikácie.

REST API a webhooks

Integrujte podpisovanie do existujúcich aplikácií pomocou zdokumentovaného rozhrania REST API a spúšťajte následné systémy pomocou webhookov o dokončení.

Prečo spustiť OpenSign na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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