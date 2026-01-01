Nasadiť OpenSign pomocou jednoklikovej inštalácie.
Bezplatná open-source alternatíva DocuSign na právne záväzné elektronické podpisovanie dokumentov na vašej vlastnej infraštruktúre.
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S čím sa dá postaviť OpenSign
OpenSign je plne open-source alternatíva k DocuSign a Adobe Sign, vytvorená pre organizácie, ktoré potrebujú právne záväzné elektronické podpisy bez uzamykania citlivých zmlúv v rámci SaaS tretej strany. Podporuje pracovné postupy pre viacerých podpisovateľov, opakovane použiteľné šablóny, osobné podpisovanie, adresáre kontaktov a digitálne podpisovanie založené na PKI pomocou vášho vlastného PFX certifikátu, všetko zabalené do čistého rozhrania s funkciou drag-and-drop.
Vlastné hostovanie OpenSign na vašom VPS udržiava každý dokument, podpis a záznam auditu na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Neexistujú žiadne poplatky za obálku, žiadne obmedzenia počtu podpisovateľov a žiadne riziko, že údaje zo zmlúv opustia vaše prostredie, čo ho robí vhodným pre právne, HR a obstarávacie tímy s prísnymi požiadavkami na dodržiavanie predpisov.
Kľúčové vlastnosti OpenSign
PKI digitálne podpisy
Podpisujte dokumenty pomocou certifikátu PFX alebo P12, aby bol každý podpis kryptograficky overiteľný a s dôkazom neoprávnenej manipulácie v akomkoľvek prehliadači PDF.
Opakovane použiteľné šablóny
Uložte často používané zmluvy ako šablóny s preddefinovanými rolami podpisovateľov a poliami formulára na spustenie opakujúcich sa pracovných postupov v priebehu niekoľkých sekúnd.
Viacpodpisové pracovné postupy
Smerujte dokumenty viacerým príjemcom v sekvenčnom alebo paralelnom poradí a sledujte, kto si ich prezrel, podpísal alebo odmietol v reálnom čase.
Auditná stopa a certifikát
Každá akcia je zaznamenaná s časovými pečiatkami a IP adresami, čím sa vytvára právne obhájiteľný certifikát o dokončení pripojený ku každému podpísanému dokumentu.
Osobné podpisovanie
Získajte podpisy na zdieľanom zariadení pre osobné pracovné postupy, ako je nástup do zamestnania, dohody o mlčanlivosti (NDA) a zrieknutie sa práv, bez potreby e-mailovej komunikácie.
REST API a webhooks
Integrujte podpisovanie do existujúcich aplikácií pomocou zdokumentovaného rozhrania REST API a spúšťajte následné systémy pomocou webhookov o dokončení.
Prečo spustiť OpenSign na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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