Nasaďte Countly jednoklikovou inštaláciou.
Platforma produktovej analýzy s prioritou súkromia na sledovanie cesty používateľov naprieč mobilnými, webovými a desktopovými aplikáciami.
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S čím sa dá postaviť Countly
Countly je open-source platforma pre analýzu a angažovanosť, ktorá uprednostňuje súkromie, a ktorej dôverujú tisíce tímov na sledovanie výkonu produktov a správania používateľov naprieč mobilnými, webovými, desktopovými a IoT aplikáciami. Jej architektúra založená na pluginoch vám umožňuje povoliť len to, čo potrebujete — od sledovania relácií a hlásenia pádov až po push notifikácie a vzdialenú konfiguráciu — bez toho, aby to nafúklo vaše nasadenie.
Vlastné hostovanie Countly vám dáva úplné vlastníctvo vašich analytických dát, bez zdieľania dát s tretími stranami, bez obmedzení vzorkovania a bez cenotvorby za udalosť. Spustite ho na vlastnom VPS, aby ste citlivé dáta o správaní používateľov udržali výlučne vo vašej infraštruktúre a splnili požiadavky GDPR a súladu s ochranou súkromia.
Kľúčové vlastnosti Countly
Medziplatformové sledovanie
Zbierajte relácie, udalosti a cesty používateľov z mobilných (iOS, Android), webových a desktopových aplikácií pomocou oficiálnych SDK pre React Native, Flutter, Unity a ďalšie.
Hlásenie zlyhaní
Zachytávajte a analyzujte chyby a pády naprieč všetkými platformami, s úplnými trasovaniami zásobníka a počtami dotknutých používateľov, aby ste pomohli prioritizovať opravy.
Push notifikácie
Posielajte cielené push notifikácie používateľom iOS a Androidu priamo z ovládacieho panela, so segmentáciou publika a sledovaním doručenia.
Vzdialená konfigurácia
Aktualizujte správanie aplikácie v reálnom čase bez vydania novej verzie, pomocou párov kľúč-hodnota vzdialenej konfigurácie priradených ku konkrétnym segmentom používateľov.
Centrum súladu
Spravujte správu súhlasov GDPR a žiadosti dotknutých osôb – vrátane exportu a vymazania údajov – z jedného vstavaného rozhrania.
Prečo spustiť Countly na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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