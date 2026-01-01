Nasadiť Cypht inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký, open-source webmailový klient, ktorý zjednocuje viacero e-mailových účtov a kanálov správ do jedného rýchleho rozhrania.
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S čím sa dá postaviť Cypht
Cypht je modulárny, open-source webový e-mailový klient navrhnutý pre jednoduchosť a rýchlosť. Na rozdiel od rozsiahlych webových e-mailových riešení, Cypht agreguje viacero e-mailových účtov IMAP a POP3 spolu s informačnými kanálmi RSS/Atom do jedného, zjednoteného zobrazenia doručenej pošty — čo vám poskytuje kompletný prehľad o vašej komunikácii bez prepínania medzi službami.
Postavený na PHP so základom Alpine Linux, Cypht beží efektívne na skromnom hardvéri a ukladá používateľskú konfiguráciu do databázy pre spoľahlivé viacužívateľské nasadenia. Jeho modulárna architektúra znamená, že načítate iba funkcie, ktoré potrebujete, čím udržiavate rozhranie čisté a nároky na systém malé.
Kľúčové vlastnosti Cypht
Viacúčtová agregácia
Pripojte viacero e-mailových účtov IMAP a POP3 do jedného zjednoteného zobrazenia doručenej pošty pre rýchlejšiu správu e-mailov.
Integrácia noviniek
Skombinujte e-mail a kanály správ RSS/Atom v jednom rozhraní, čím znížite počet aplikácií, ktoré potrebujete na získavanie informácií.
Modulárna architektúra
Povoľte len moduly, ktoré potrebujete — kontakty, kalendáre, priečinky IMAP, sieve filtre a ďalšie — čím zostane UI prehľadné.
Databázové relácie
Ukladá používateľskú konfiguráciu a relácie v MariaDB pre spoľahlivé, škálovateľné viacpoužívateľské nasadenia.
Nízke nároky
Beží na Alpine Linux s Nginx a PHP zabalených v jednom obraze s veľkosťou približne 290 MB, vyžadujúcom minimálne zdroje VPS.
Prečo spustiť Cypht na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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