Nasadenie Docker Registry jednoklikovou inštaláciou.
Oficiálny súkromný register na ukladanie, distribúciu a správu vašich obrazov kontajnerov Docker.
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S čím sa dá postaviť Docker Registry
Docker Registry je oficiálny, open-source systém na ukladanie a distribúciu Docker obrazov. Prevádzkovanie vlastného registra poskytuje vášmu tímu súkromné, vysokovýkonné úložisko pre obrazy kontajnerov — udržiavajúc proprietárny aplikačný kód mimo verejných centier a zároveň zabezpečujúc rýchle a spoľahlivé sťahovanie obrazov pre vaše CI/CD pipeline a produkčné nasadenia.
Vlastné hostovanie na vašom VPS znamená, že dáta obrazov nikdy neopustia vašu infraštruktúru, čo zjednodušuje súlad s politikami správy dát a odstraňuje závislosť od externých služieb. Kontrolujete prístup, retenčné politiky a úložnú kapacitu — bez poplatkov za jednotlivé obrazy alebo obmedzení šírky pásma uložených poskytovateľmi hostovaných registrov.
Kľúčové vlastnosti Docker Registry
Súkromné úložisko obrázkov
Bezpečne ukladajte proprietárne obrazy kontajnerov na vašej vlastnej infraštruktúre, čím udržíte citlivý kód mimo verejných registrov.
CI/CD integrácia
Štandardné Docker push a pull API zabezpečuje kompatibilitu s každým nástrojom na zostavovanie, pipeline a orchestračnou platformou.
Podpora webhookov
Automaticky spustiť následné kroky pipeline vždy, keď sa nový obraz nahrá do registra.
Perzistentná vyrovnávacia pamäť vrstvy
Zdieľané úložisko vrstiev naprieč obrázkami výrazne znižuje využitie disku a zrýchľuje distribúciu obrázkov vo vašom tíme.
Prečo spustiť Docker Registry na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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