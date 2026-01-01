Zľava až do výšky 69 % na Mopidy

Nasaďte Mopidy jednoklikovou inštaláciou.

Rozšíriteľný hudobný server Python, ktorý streamuje z lokálnych súborov, Spotify, SoundCloud, TuneIn a ďalších prostredníctvom jedného rozhrania prehliadača.

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5,49/mes.
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Nasaďte Mopidy jednoklikovou inštaláciou.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Mopidy

Mopidy je rozšíriteľný hudobný server napísaný v Pythone, ktorý spája desiatky zvukových zdrojov za jedným prehrávacím radom. S nainštalovanými zodpovedajúcimi rozšíreniami dokáže streamovať lokálne súbory spolu so Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastmi a internetovým rádiom, pričom ich sprístupňuje prostredníctvom rozhraní MPD, HTTP a JSON-RPC API, aby akýkoľvek klient MPD alebo webové rozhranie mohlo ovládať rovnakú knižnicu.

Táto šablóna spája Mopidy spolu s populárnym webovým rozhraním Iris, čo vám poskytuje prehliadačové rozhranie na prehliadanie knižníc, vytváranie radov a správu zoznamov skladieb z akéhokoľvek zariadenia. Samohosting Mopidy na VPS udržiava vaše agregované hudobné zdroje za jedným súkromným koncovým bodom bez poplatkov za predplatné pre jednotlivé zdroje nad rámec poskytovateľov, ktorých už používate.

Začať
S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Mopidy

Webový frontend Iris

Zabalené rozšírenie Iris poskytuje prepracované UI prehliadača na prehliadanie zdrojov, radenie skladieb do frontu a správu zoznamov skladieb z počítača alebo mobilu.

Viaczdrojové prehrávanie

Nainštalujte rozšírenia na zlúčenie Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastov a lokálnych súborov do jedného zjednoteného frontu.

Podpora protokolu MPD

Používa protokol Music Player Daemon na porte 6600, takže akýkoľvek klient MPD, ako napríklad ncmpcpp, M.A.L.P. alebo Cantata, môže ovládať prehrávanie.

Pip-inštalovateľné rozšírenia

Pridajte nové zdroje pri nasadení prostredníctvom premennej PIP_PACKAGES bez prebudovania obrazu alebo úpravy konfiguračných súborov.

JSON-RPC HTTP API

Plné HTTP a WebSocket API vám umožňuje vytvárať vlastné ovládače, hlasových asistentov alebo spúšťače domácej automatizácie okolo rovnakého jadra.

Snapcast pripravené

Predvolený zvukový kanál zapisuje do Snapcast FIFO, takže môžete navrch vrstviť viacizbové synchronizované prehrávanie, kedykoľvek to potrebujete.

Prečo spustiť Mopidy na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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