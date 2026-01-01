Nasaďte Mopidy jednoklikovou inštaláciou.
Rozšíriteľný hudobný server Python, ktorý streamuje z lokálnych súborov, Spotify, SoundCloud, TuneIn a ďalších prostredníctvom jedného rozhrania prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Mopidy
Mopidy je rozšíriteľný hudobný server napísaný v Pythone, ktorý spája desiatky zvukových zdrojov za jedným prehrávacím radom. S nainštalovanými zodpovedajúcimi rozšíreniami dokáže streamovať lokálne súbory spolu so Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastmi a internetovým rádiom, pričom ich sprístupňuje prostredníctvom rozhraní MPD, HTTP a JSON-RPC API, aby akýkoľvek klient MPD alebo webové rozhranie mohlo ovládať rovnakú knižnicu.
Táto šablóna spája Mopidy spolu s populárnym webovým rozhraním Iris, čo vám poskytuje prehliadačové rozhranie na prehliadanie knižníc, vytváranie radov a správu zoznamov skladieb z akéhokoľvek zariadenia. Samohosting Mopidy na VPS udržiava vaše agregované hudobné zdroje za jedným súkromným koncovým bodom bez poplatkov za predplatné pre jednotlivé zdroje nad rámec poskytovateľov, ktorých už používate.
Kľúčové vlastnosti Mopidy
Webový frontend Iris
Zabalené rozšírenie Iris poskytuje prepracované UI prehliadača na prehliadanie zdrojov, radenie skladieb do frontu a správu zoznamov skladieb z počítača alebo mobilu.
Viaczdrojové prehrávanie
Nainštalujte rozšírenia na zlúčenie Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastov a lokálnych súborov do jedného zjednoteného frontu.
Podpora protokolu MPD
Používa protokol Music Player Daemon na porte 6600, takže akýkoľvek klient MPD, ako napríklad ncmpcpp, M.A.L.P. alebo Cantata, môže ovládať prehrávanie.
Pip-inštalovateľné rozšírenia
Pridajte nové zdroje pri nasadení prostredníctvom premennej PIP_PACKAGES bez prebudovania obrazu alebo úpravy konfiguračných súborov.
JSON-RPC HTTP API
Plné HTTP a WebSocket API vám umožňuje vytvárať vlastné ovládače, hlasových asistentov alebo spúšťače domácej automatizácie okolo rovnakého jadra.
Snapcast pripravené
Predvolený zvukový kanál zapisuje do Snapcast FIFO, takže môžete navrch vrstviť viacizbové synchronizované prehrávanie, kedykoľvek to potrebujete.
Prečo spustiť Mopidy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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