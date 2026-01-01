Nasadiť Wavelog jedným kliknutím.
Webová rádioamatérska logovacia aplikácia na sledovanie QSO, správu ocenení a integráciu s LoTW a eQSL.
Vyberte si VPS plán pre Wavelog
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Wavelog
Wavelog je moderná, webová aplikácia na zaznamenávanie rádioamatérskych spojení na sledovanie QSO a správu postupu v získavaní ocenení v rámci programov DXCC, IOTA, SOTA a POTA. Priamo sa integruje s LoTW, eQSL a službami vyhľadávania v callbookoch a podporuje ovládanie rádia cez CAT pre automatizované zaznamenávanie počas prevádzkových relácií.
Vlastné hostovanie Wavelogu na VPS udržuje vaše dáta denníka súkromné a prístupné z akéhokoľvek prehliadača alebo mobilného zariadenia bez závislosti na cloude tretej strany. Zaznamenávanie súťažných spojení, integrácia DX klastra, export ADIF a Cabrillo a podpora pre viacerých operátorov z neho robia kompletné riešenie pre zaznamenávanie spojení pre serióznych rádioamatérov.
Kľúčové vlastnosti Wavelog
Sledovanie ocenení
Sledujte pokrok pri získavaní DXCC, IOTA, SOTA, POTA a ďalších hlavných programov ocenení pre rádioamatérov z údajov vášho denníka.
LoTW a eQSL synchronizácia
Automaticky nahrávať a potvrdzovať QSO s LoTW a eQSL pre získanie elektronického ocenenia bez manuálneho odoslania.
CAT rádiové ovládanie
Pripojte sa k vášmu rádiu cez rozhranie CAT na automatické vyplnenie polí pásma, režimu a frekvencie počas živej prevádzky.
Zaznamenávanie súťaže
Zaznamenávajte súťažné QSO so sledovaním výmen a kontrolou duplikátov pre súťažnú prevádzku amatérskeho rádia.
ADIF export
Exportujte svoj kompletný denník vo formáte ADIF alebo Cabrillo na použitie s iným denníkovým softvérom alebo systémami na odosielanie ocenení.
Prečo spustiť Wavelog na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.