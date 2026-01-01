Nasaďte Rallly jedným kliknutím.
Nástroj na plánovanie s vlastným hostingom na spoločné vybratie najlepšieho dátumu a času naprieč skupinami, tímami a časovými pásmami.
Vyberte si VPS plán pre Rallly
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Rallly
„Rallly“ je nástroj na plánovanie a skupinové ankety s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý rešpektuje súkromie a je navrhnutý tak, aby nahradil Doodle a podobné SaaS aplikácie. Organizátori vytvoria anketu s navrhovanými možnosťami dátumu/času, zdieľajú odkaz a respondenti si vyberú, ktoré termíny im vyhovujú – pre účastníkov nie je potrebný žiadny účet. Panel organizátora potom zvýrazní najpopulárnejšie termíny, čo uľahčuje potvrdenie konečného času.
Samohosting Rallly na vašom VPS uchováva e-maily účastníkov, údaje o odpovediach a témy stretnutí na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto plánovacej služby tretej strany. Platforma podporuje viacero časových pásiem, uzamknuté možnosti, vlastnú značku a e-mailové overenie pomocou magického odkazu pre organizátorov, a celý systém beží na jednom kontajneri Next.js plus PostgreSQL – dostatočne malý na osobné použitie, dostatočne robustný pre malý tím alebo klub.
Kľúčové vlastnosti Rallly
Skupinové ankety dátumov
Navrhnite viacero možností dátumu a času, zhromaždite dostupnosť od pozvaných a nájdite najlepší časový úsek — ankety v štýle Doodle bez poplatkov za anketu.
Zohľadňujúce časové pásmo
Zobrazte každú možnosť v lokálnom časovom pásme každého respondenta automaticky, aby distribuované tímy vyberali časy bez mentálnej aritmetiky.
Bezcenné odpovede
Pozvaní hlasujú s menom a voliteľným e-mailom – bez registrácie, bez hesla, bez prekážok – zatiaľ čo organizátori si vedú účty na správu ankiet.
Prihlásenie magickým odkazom
Organizátori sa prihlasujú prostredníctvom e-mailom zaslaných magických odkazov namiesto hesiel, čím sa zmenšuje plocha pre poverenia bez obetovania pohodlia.
Uzamknuté a skryté možnosti
Uzamknite zvolenú možnosť na zmrazenie odpovedí, alebo skryte možnosti po ukončení hlasovania – užitočné na potvrdenie konečného výberu bez ďalších zmien.
Vlastná značka
Nastavte si vlastný názov stránky, logo a tému, aby sa prieskumy cítili ako súčasť vašej organizácie namiesto generickej vstupnej stránky SaaS.
Prečo spustiť Rallly na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.