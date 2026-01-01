Zľava až do výšky 69 % na Rallly

Nasaďte Rallly jedným kliknutím.

Nástroj na plánovanie s vlastným hostingom na spoločné vybratie najlepšieho dátumu a času naprieč skupinami, tímami a časovými pásmami.

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VPS spravované umelou inteligenciou
7,79/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Rallly jedným kliknutím.

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Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Rallly

„Rallly“ je nástroj na plánovanie a skupinové ankety s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý rešpektuje súkromie a je navrhnutý tak, aby nahradil Doodle a podobné SaaS aplikácie. Organizátori vytvoria anketu s navrhovanými možnosťami dátumu/času, zdieľajú odkaz a respondenti si vyberú, ktoré termíny im vyhovujú – pre účastníkov nie je potrebný žiadny účet. Panel organizátora potom zvýrazní najpopulárnejšie termíny, čo uľahčuje potvrdenie konečného času.

Samohosting Rallly na vašom VPS uchováva e-maily účastníkov, údaje o odpovediach a témy stretnutí na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto plánovacej služby tretej strany. Platforma podporuje viacero časových pásiem, uzamknuté možnosti, vlastnú značku a e-mailové overenie pomocou magického odkazu pre organizátorov, a celý systém beží na jednom kontajneri Next.js plus PostgreSQL – dostatočne malý na osobné použitie, dostatočne robustný pre malý tím alebo klub.

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Kľúčové vlastnosti Rallly

Skupinové ankety dátumov

Navrhnite viacero možností dátumu a času, zhromaždite dostupnosť od pozvaných a nájdite najlepší časový úsek — ankety v štýle Doodle bez poplatkov za anketu.

Zohľadňujúce časové pásmo

Zobrazte každú možnosť v lokálnom časovom pásme každého respondenta automaticky, aby distribuované tímy vyberali časy bez mentálnej aritmetiky.

Bezcenné odpovede

Pozvaní hlasujú s menom a voliteľným e-mailom – bez registrácie, bez hesla, bez prekážok – zatiaľ čo organizátori si vedú účty na správu ankiet.

Prihlásenie magickým odkazom

Organizátori sa prihlasujú prostredníctvom e-mailom zaslaných magických odkazov namiesto hesiel, čím sa zmenšuje plocha pre poverenia bez obetovania pohodlia.

Uzamknuté a skryté možnosti

Uzamknite zvolenú možnosť na zmrazenie odpovedí, alebo skryte možnosti po ukončení hlasovania – užitočné na potvrdenie konečného výberu bez ďalších zmien.

Vlastná značka

Nastavte si vlastný názov stránky, logo a tému, aby sa prieskumy cítili ako súčasť vašej organizácie namiesto generickej vstupnej stránky SaaS.

Prečo spustiť Rallly na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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