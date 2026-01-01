Nasaďte Suwayomi inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný server pre mangu a komiksy, ktorý prináša stovky zdrojov Tachiyomi do akéhokoľvek webového prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Suwayomi
Suwayomi-Server je samoobslužný server na čítanie mangy a komiksov – desktopová prepracovaná verzia populárnej aplikácie pre Android Tachiyomi. Pripája sa k stovkám zdrojov mangy prostredníctvom rovnakého ekosystému rozšírení ako Tachiyomi, čo vám poskytuje prístup k rozsiahlej knižnici titulov z čistého webového rozhrania dostupného na akomkoľvek zariadení. Na rozdiel od cloudových služieb mangy s obmedzenými katalógmi a platenými odbermi, Suwayomi beží výhradne na vašom vlastnom serveri bez akýchkoľvek priebežných poplatkov.
Celá história čítania, údaje knižnice a stiahnuté súbory sú uložené lokálne. Suwayomi podporuje automatické aktualizácie knižnice, sťahovanie kapitol vo formáte CBZ, podporu katalógu OPDS pre špecializované aplikácie pre e-čítačky a prispôsobiteľný zážitok z čítania – čo z neho robí kompletnú samoobslužnú platformu pre nadšencov mangy a komiksov.
Kľúčové vlastnosti Suwayomi
Stovky zdrojov
Pripojte sa k stovkám zdrojov mangy a komiksov pomocou ekosystému rozšírení Tachiyomi, pokrývajúcich stránky v desiatkach jazykov a žánrov.
Automatické aktualizácie knižnice
Nastavte interval aktualizácie a Suwayomi automaticky kontroluje všetky sledované série na nové kapitoly, čím udržiava vašu knižnicu aktuálnu bez manuálneho obnovovania.
Offline sťahovanie kapitol
Stiahnite si kapitoly na čítanie offline, voliteľne uložené ako archívy CBZ kompatibilné s akoukoľvek aplikáciou na čítanie komiksov.
Podpora katalógu OPDS
Vstavaný katalóg OPDS umožňuje aplikáciám pre e-čítačky, ako sú KOReader a Panels, pripojiť sa priamo k vašej knižnici Suwayomi na čítanie na vyhradených zariadeniach.
Prehliadačová čítačka
Čítajte mangu priamo v prehliadači s plnohodnotnou čítačkou podporujúcou vlastné rozloženia, režimy zobrazenia stránok a nastavenia smeru čítania.
Prečo spustiť Suwayomi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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