Nasadenie OneTimeSecret inštaláciou jedným kliknutím.
Zdieľajte heslá a citlivé údaje prostredníctvom samo-deštrukčných odkazov, ktoré je možné zobraziť iba raz.
Vyberte si VPS plán pre OneTimeSecret
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OneTimeSecret
OneTimeSecret vám umožňuje zdieľať citlivé informácie — heslá, API kľúče, súkromné správy — prostredníctvom odkazov, ktoré sa samy zničia po jedinom zobrazení. Akonáhle príjemca otvorí odkaz, tajomstvo sa natrvalo vymaže zo servera a nezanechá žiadnu stopu.
Samohosting OneTimeSecret na vašom vlastnom VPS znamená, že zdieľané tajomstvá sa nikdy nedostanú na infraštruktúru tretej strany. Vy kontrolujete šifrovanie, zásady uchovávania a protokoly prístupu, vďaka čomu je to ideálne pre tímy, ktoré narábajú s povereniami, zákazníckymi údajmi alebo akýmikoľvek informáciami príliš citlivými na e-mail alebo chat.
Kľúčové vlastnosti OneTimeSecret
Samodeštrukčné odkazy
Každé tajomstvo je vymazané ihneď po prvom zobrazení, čím sa zabezpečí, že k citlivým údajom už nebude možné znova pristupovať.
Ochrana prístupovou frázou
Pridajte voliteľnú prístupovú frázu, aby iba zamýšľaný príjemca mohol dešifrovať a prečítať tajomstvo.
Konfigurovateľná platnosť
Nastavte tajomstvá na automatické vypršanie platnosti po minútach, hodinách alebo dňoch, aj keď neboli nikdy otvorené.
Nevyžaduje sa registrácia
Ktokoľvek môže vytvárať a prijímať tajomstvá bez vytvorenia účtu, čím sa znižuje prekážka pre rýchle zdieľanie.
Podpora administrátorského účtu
Zaregistrujte si administrátorský účet pri prvej návšteve na monitorovanie používania a správu inštancie z webového rozhrania.
Prečo spustiť OneTimeSecret na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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