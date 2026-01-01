Nasadiť Homer inštaláciou jedným kliknutím.
Veľmi jednoduchý statický panel na usporiadanie všetkých vašich samoobslužných služieb do jednej krásnej domovskej stránky.
Vyberte si VPS plán pre Homer
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Homer
Homer je ľahký, open-source dashboard, ktorý premení vašu zbierku samo-hostovaných služieb na čistú, organizovanú domovskú stránku. Konfigurovaný výhradne prostredníctvom jediného YAML súboru, nevyžaduje žiadnu databázu ani backend — stačí len niekoľko riadkov na vytvorenie vylešteného portálu pre každú aplikáciu na vašom serveri. Zmeny v konfiguračnom súbore sa prejavia okamžite po obnovení stránky, takže údržba vášho dashboardu je bez námahy.
Samo-hostovanie Homeru na vašom vlastnom VPS znamená, že váš dashboard zostane súkromný, načíta sa okamžite zo statických súborov a môže byť prispôsobený bez obmedzení. S podporou PWA sa inštaluje na mobilné zariadenia ako natívna aplikácia, čo vám a vášmu tímu poskytuje rýchly prístup ku všetkým vašim službám odkiaľkoľvek.
Kľúčové vlastnosti Homer
YAML Konfigurácia
Definujte celý svoj ovládací panel v jedinom súbore config.yml — nie je potrebná žiadna databáza, žiadny backend a žiadne reštarty na zobrazenie zmien.
Inteligentné služobné karty
Zobrazte indikátory živého stavu pre vaše služby, ukazujúce, či sú dostupné priamo z ovládacieho panela na prvý pohľad.
Približné vyhľadávanie
Rýchlo nájdite akúkoľvek službu alebo odkaz s integrovaným fuzzy vyhľadávaním a klávesovými skratkami pre rýchlu navigáciu ovládanú klávesnicou.
Podpora PWA
Nainštalujte si Homer ako progresívnu webovú aplikáciu na akékoľvek zariadenie pre okamžitý prístup bez záložiek k vašim samoobslužným službám.
Prispôsobenie motívu
Vyberte si z komunitných tém ako Catppuccin a Dracula, alebo si napíšte vlastné prepísania CSS, aby zodpovedali akémukoľvek štýlu.
Prečo spustiť Homer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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