Nasaďte Beszel Agent pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Ľahký monitorovací agent, ktorý zbiera metriky serverov a kontajnerov pre vaše centrum Beszel.
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S čím sa dá postaviť Beszel Agent
Beszel Agent je komponent na zber dát monitorovacej platformy Beszel. Nainštalovaný na každom serveri, ktorý chcete monitorovať, nepretržite zhromažďuje metriky CPU, pamäte, disku a siete spolu so štatistikami kontajnerov Docker a potom ich bezpečne preposiela do centrálneho Beszel hubu na agregáciu a upozorňovanie.
Agent je zámerne minimálny – spotrebúva zanedbateľné zdroje a zároveň poskytuje komplexný prehľad o stave systému. Komunikácia s hubom je zabezpečená autentifikáciou tokenom a prístup k Docker socketu mu poskytuje úplný prehľad na úrovni kontajnerov bez potreby zvýšených hostiteľských oprávnení nad rámec pripojenia tohto socketu.
Kľúčové vlastnosti Beszel Agent
Systémové metriky v reálnom čase
Nepretržite sleduje využitie CPU, pamäte, disku a siete, aby váš Beszel hub mal vždy aktuálny prehľad o stave servera.
Monitorovanie na úrovni kontajnerov
Číta zo socketu Docker na hlásenie spotreby zdrojov pre jednotlivé kontajnery, čo vám pomáha presne určiť, ktoré pracovné zaťaženia spôsobujú záťaž.
Minimálne nároky na zdroje
Navrhnuté tak, aby bežalo ticho na pozadí bez merateľného vplyvu na výkon aplikácie alebo dostupné systémové zdroje.
Zabezpečená komunikácia hubu
Pripojenia overené tokenom k centru Beszel zabraňujú neoprávnenému príjmu metrík a udržujú vaše monitorovacie údaje súkromné.
Prečo spustiť Beszel Agent na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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