Nasaďte RomM jedným kliknutím.
Samoobslužný správca ROM, ktorý organizuje zbierky retro hier s metadátami, obalmi hier a hraním v prehliadači.
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S čím sa dá postaviť RomM
RomM je komplexná samo-hostovaná platforma na správu ROM súborov, ktorá transformuje roztrúsené herné súbory do organizovanej, prehľadávateľnej knižnice. Automaticky obohacuje vašu zbierku o obaly, snímky obrazovky a popisy z IGDB a MobyGames, podporujúc stovky platforiem od arkádových klasík po moderné konzoly.
Samo-hosťovanie RomM znamená, že vaša herná zbierka zostáva na vašej vlastnej infraštruktúre — žiadne obavy z podmienok používania cloudového úložiska, žiadne obmedzovanie šírky pásma a žiadne mesačné poplatky. Vy kontrolujete, kto má prístup, a vaša knižnica rastie bez obmedzení, keď pridávate nové platformy alebo kompletné sady zbierok.
Kľúčové vlastnosti RomM
Automatické metaúdaje
Získava obaly, snímky obrazovky a popisy z IGDB a MobyGames, čím eliminuje hodiny manuálneho katalogizovania pre rozsiahle zbierky.
Hranie v prehliadači
Hrajte hry priamo v prehliadači cez EmulatorJS a RuffleRS bez inštalácie emulátorov na každé zariadenie.
Multiplatformová podpora
Organizuje zbierky zahŕňajúce NES, SNES, PlayStation, arkádové a stovky ďalších platforiem pod jedným zjednoteným rozhraním.
Používateľské povolenia
Granulované riadenie prístupu vám umožňuje zdieľať vašu knižnicu s rodinou alebo priateľmi, pričom administratívne funkcie zostávajú obmedzené.
Viacsúborové zoskupenie hier
Automaticky detekuje a zoskupuje viacdiskové tituly, regionálne varianty a revízie, aby sa každá hra zobrazila ako jedna položka.
Prečo spustiť RomM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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