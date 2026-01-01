Nasaďte MariaDB jedným kliknutím.
Open-source relačná databáza a priama náhrada MySQL, ktorej dôverujú milióny nasadení po celom svete.
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S čím sa dá postaviť MariaDB
MariaDB je jednou z najrozšírenejších relačných databáz na svete, ktorú vytvorili pôvodní vývojári MySQL, aby zostala trvalo otvoreným zdrojovým kódom. Ponúka plnú kompatibilitu s ACID, kompatibilitu s MySQL, viacero úložných mechanizmov a podnikové funkcie, ako je Galera Cluster pre vysokú dostupnosť – čo z nej robí pevný základ pre webové aplikácie, platformy SaaS a dátové záťaže akejkoľvek veľkosti.
Spustenie MariaDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradené databázové zdroje, priamu kontrolu nad konfiguráciou a ladením a zdieľaný databázový server prístupný pre všetky vaše aplikácie – bez réžie a cenotvorby za zdroje spravovaných databázových služieb.
Kľúčové vlastnosti MariaDB
MySQL Kompatibilita
Priama náhrada pre MySQL znamená, že existujúce aplikácie, ovládače a nástroje fungujú bez zmien kódu.
ACID transakcie
Plná transakčná podpora s InnoDB zabezpečuje integritu dát pre aplikácie, ktoré si nemôžu dovoliť nekonzistentný stav.
Galera klaster
Vstavaná multi-master replikácia pre nasadenia s vysokou dostupnosťou, ktoré vyžadujú databázové operácie bez prestojov.
Viaceré úložné mechanizmy
Vyberte si z InnoDB, Aria, ColumnStore a ďalších, aby ste priradili úložný mechanizmus ku každému typu pracovného zaťaženia.
JSON a Priestorové dáta
Natívny dátový typ JSON a priestorové indexy podporujú moderné dátové modely aplikácií popri tradičných relačných dátach.
Prečo spustiť MariaDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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