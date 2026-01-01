Nasadiť Tautulli jedným kliknutím
Monitorovací a analytický spoločník pre Plex Media Server s podrobnými štatistikami a vlastnými upozorneniami.
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S čím sa dá postaviť Tautulli
Tautulli je monitorovací a sledovací nástroj založený na Pythone, vytvorený špeciálne pre Plex Media Server. Zaznamenáva každú udalosť prehrávania – kto čo pozeral, kedy, v akej kvalite a z akého zariadenia – a prezentuje dáta v bohatých grafoch a filtrovateľných tabuľkách histórie.
Vlastné hostovanie Tautulli na VPS spolu s vaším Plex serverom alebo oddelene od neho vám poskytuje trvalé štatistiky a doručovanie upozornení cez Discord, Slack, Telegram a e-mail bez spoliehania sa na cloudové služby Plexu. Pripája sa k akémukoľvek Plex serveru cez sieť.
Kľúčové vlastnosti Tautulli
História prehrávania
Každý stream je zaznamenaný s používateľom, zariadením, kvalitou a trvaním, aby ste mali kompletný záznam aktivity mediálneho servera.
Prispôsobené oznámenia
Posielajte upozornenia na nový obsah, začiatky streamov, prekódovania alebo prihlásenia používateľov cez Discord, Slack, Telegram, e-mail a ďalšie.
Panel štatistík
Vizuálne grafy zobrazujú súbežné streamy, využitie šírky pásma, populárne médiá a aktivitu jednotlivých používateľov za akékoľvek časové obdobie.
Podpora newslettera
Automaticky generujte a posielajte e-mailové bulletiny zdôrazňujúce nedávno pridané filmy a epizódy vašim používateľom Plex.
Prečo spustiť Tautulli na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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