Nasaďte Netdata jedným kliknutím.
Monitorovanie infraštruktúry v reálnom čase s sekundovou granularitou, 800+ integráciami a bez potreby konfigurácie.
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S čím sa dá postaviť Netdata
Netdata je open-source platforma na monitorovanie infraštruktúry v reálnom čase, ktorá zbiera tisíce metrík za sekundu z vašich serverov, kontajnerov, aplikácií a cloudových služieb. Na rozdiel od tradičných monitorovacích systémov, ktoré vyžadujú samostatné vrstvy na zber dát, úložisko a vizualizáciu, Netdata spája všetky tri do jedného ľahkého agenta — poskytujúc živé dashboardy v priebehu niekoľkých sekúnd od nasadenia, bez potreby manuálnej konfigurácie pre bežné služby.
S viac ako 78 000 hviezdičkami na GitHub a 500 miliónmi stiahnutí Docker, Netdata je jedným z najrozšírenejších riešení na monitorovanie s vlastným hostingom. Spustením na vašom vlastnom VPS zostanú všetky metriky infraštruktúry súkromné vo vašej sieti, s plnou kontrolou nad politikami uchovávania, pravidlami upozornení a prístupom k dashboardom.
Kľúčové vlastnosti Netdata
jednosekundová granularita metriky
Zachycuje špičky CPU, tlak na pamäť a náhle zvýšenia latencie, ktoré 10- alebo 60-sekundové intervaly dopytovania úplne prehliadajú.
800+ automaticky detegovaných integrácií
Automaticky objavuje a monitoruje databázy, webové servery, fronty správ a cloudové služby bežiace na hostiteľovi – nie sú potrebné žiadne konfiguračné súbory.
Detekcia anomálií založená na strojovom učení (ML)
Trénuje model anomálií pre každú metriku a odhaľuje nezvyčajné vzory predtým, než spôsobia výpadky, bez manuálneho ladenia prahových hodnôt.
Monitorovanie kontajnerov Docker
Objaví všetky bežiace kontajnery cez Docker socket a sleduje využitie CPU, pamäte, sieťového I/O a disku pre každý kontajner.
Predkonfigurovaná knižnica upozornení
Dodáva sa so stovkami bojovo overených upozornení pokrývajúcich operačné systémy, databázy a metriky aplikácií – aktívne ihneď po nasadení.
Prečo spustiť Netdata na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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