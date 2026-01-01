Zľava až do výšky 69 % na OHDSI Atlas

Nasadenie OHDSI Atlas jedným kliknutím.

Open-source webová platforma pre observačný zdravotný výskum na spoločnom dátovom modeli OMOP.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie OHDSI Atlas jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OHDSI Atlas

OHDSI Atlas je otvorený komunitný štandard na vykonávanie observačného výskumu zdravotných údajov na úrovni pacienta, konvertovaných na spoločný dátový model OMOP. Výskumníci ho používajú na vytváranie kohort pacientov, preskúmanie štandardizovaných medicínskych slovníkov, navrhovanie štúdií odhadu účinku na úrovni populácie a charakterizáciu prirodzeného priebehu ochorenia bez písania SQL.

Vlastné hostovanie Atlasu na vašom vlastnom VPS poskytuje plnú kontrolu nad návrhmi štúdií, definíciami kohort a súbormi výsledkov, pričom je dodávaný predinštalovaný so syntetickým OMOP CDM Eunomia, aby ste mohli okamžite preskúmať pracovný postup. Zabalený back-end WebAPI a databáza PostgreSQL zabezpečujú, že každá funkcia Atlasu funguje ihneď po vybalení, bez potreby samostatného nastavenia dátového skladu.

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Kľúčové vlastnosti OHDSI Atlas

OMOP CDM analytika

Spúšťajte definície kohort, charakteristiky a štúdie na úrovni populácie proti akejkoľvek databáze konvertovanej na OMOP Common Data Model V5.

Prieskumník slovníka

Vyhľadávajte SNOMED, RxNorm, LOINC a iné štandardné medicínske slovníky na zostavenie sád konceptov, ktoré sa čisto prekladajú naprieč dátovými zdrojmi.

Tvorca kohort

Definujte populácie pacientov pomocou vizuálneho nástroja, využívajúc kritériá zaradenia, expozície liekom a výskyt stavov bez písania SQL.

Eunomia demo dáta

Dodáva sa predinštalované so syntetickým súborom údajov OHDSI Eunomia, takže generovanie kohort, charakterizácia a správy Achilles fungujú okamžite.

WebAPI backend

Zabalená služba Spring Boot WebAPI sprístupňuje úplné OHDSI REST API pre programový prístup z R, Pythonu a iných analytických klientov.

Otvorený komunitný štandard

Pripojí sa k celosvetovej sieti výskumníkov, ktorí používajú rovnaké metódy na viac ako miliarde záznamov o pacientoch naprieč akademickými a priemyselnými partnermi.

Prečo spustiť OHDSI Atlas na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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