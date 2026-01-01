Nasadenie OHDSI Atlas jedným kliknutím.
Open-source webová platforma pre observačný zdravotný výskum na spoločnom dátovom modeli OMOP.
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S čím sa dá postaviť OHDSI Atlas
OHDSI Atlas je otvorený komunitný štandard na vykonávanie observačného výskumu zdravotných údajov na úrovni pacienta, konvertovaných na spoločný dátový model OMOP. Výskumníci ho používajú na vytváranie kohort pacientov, preskúmanie štandardizovaných medicínskych slovníkov, navrhovanie štúdií odhadu účinku na úrovni populácie a charakterizáciu prirodzeného priebehu ochorenia bez písania SQL.
Vlastné hostovanie Atlasu na vašom vlastnom VPS poskytuje plnú kontrolu nad návrhmi štúdií, definíciami kohort a súbormi výsledkov, pričom je dodávaný predinštalovaný so syntetickým OMOP CDM Eunomia, aby ste mohli okamžite preskúmať pracovný postup. Zabalený back-end WebAPI a databáza PostgreSQL zabezpečujú, že každá funkcia Atlasu funguje ihneď po vybalení, bez potreby samostatného nastavenia dátového skladu.
Kľúčové vlastnosti OHDSI Atlas
OMOP CDM analytika
Spúšťajte definície kohort, charakteristiky a štúdie na úrovni populácie proti akejkoľvek databáze konvertovanej na OMOP Common Data Model V5.
Prieskumník slovníka
Vyhľadávajte SNOMED, RxNorm, LOINC a iné štandardné medicínske slovníky na zostavenie sád konceptov, ktoré sa čisto prekladajú naprieč dátovými zdrojmi.
Tvorca kohort
Definujte populácie pacientov pomocou vizuálneho nástroja, využívajúc kritériá zaradenia, expozície liekom a výskyt stavov bez písania SQL.
Eunomia demo dáta
Dodáva sa predinštalované so syntetickým súborom údajov OHDSI Eunomia, takže generovanie kohort, charakterizácia a správy Achilles fungujú okamžite.
WebAPI backend
Zabalená služba Spring Boot WebAPI sprístupňuje úplné OHDSI REST API pre programový prístup z R, Pythonu a iných analytických klientov.
Otvorený komunitný štandard
Pripojí sa k celosvetovej sieti výskumníkov, ktorí používajú rovnaké metódy na viac ako miliarde záznamov o pacientoch naprieč akademickými a priemyselnými partnermi.
Prečo spustiť OHDSI Atlas na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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