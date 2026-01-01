Nasadenie Trudesk inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source help desk a riešenie na správu tiketov na organizovanie žiadostí o podporu a udržiavanie zvládnuteľnej pracovnej záťaže.
Vyberte si VPS plán pre Trudesk
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Trudesk
Trudesk je open-source platforma pre help desk postavená na Node.js a MongoDB, navrhnutá tak, aby udržiavala podporné operácie organizované a priamočiare. Poskytuje prehľadné rozhranie na správu tiketov, kde tímy môžu vytvárať, prideľovať, prioritizovať a riešiť požiadavky na podporu bez zložitosti podnikových alternatív. Integrácia Elasticsearch umožňuje rýchle fulltextové vyhľadávanie naprieč všetkými tiketmi a aktivitami.
Vlastné hostovanie Trudesk na vašom vlastnom VPS udržuje všetky zákaznícke dáta pod vašou kontrolou bez poplatkov za používateľa alebo zdieľania dát s tretími stranami. Prvý návštevník dokončí sprievodcu nastavením, aby nakonfiguroval pripojenie k databáze a vytvoril administrátorský účet, čím sa počiatočné nasadenie stane jednoduchým a bezpečným.
Kľúčové vlastnosti Trudesk
Správa tiketov
Vytvárajte, prideľujte a sledujte tikety podpory počas celého ich životného cyklu s úrovňami priority, aktualizáciami stavu a priradením tímu.
Plnotextové vyhľadávanie
Vyhľadávanie poháňané Elasticsearch umožňuje agentom okamžite nájsť tikety, komentáre a históriu v rámci celého helpdesku.
Tímová spolupráca
Priraďte tikety konkrétnym agentom alebo skupinám, pridajte interné poznámky a sledujte všetky aktivity v zjednotenej konverzačnej vlákne.
Prístup založený na rolách
Ovládajte, čo môžu agenti a zákazníci vidieť a robiť pomocou konfigurovateľných používateľských rolí a skupín povolení.
Systém upozornení
Informujte agentov a zákazníkov prostredníctvom e-mailových oznámení spúšťaných aktualizáciami požiadaviek, priradeniami a zmenami stavu.
Prečo spustiť Trudesk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom