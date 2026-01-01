Nasaďte Meilisearch jednoklikovou inštaláciou.
Open-source vyhľadávač vytvorený v jazyku Rust, ktorý poskytuje výsledky odolné voči preklepom za menej ako 50 milisekúnd.
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S čím sa dá postaviť Meilisearch
Meilisearch je bleskurýchly, open-source vyhľadávací nástroj napísaný v Rust, ktorý vracia relevantné výsledky za menej ako 50 ms so vstavanou toleranciou preklepov, fazetovým filtrovaním a prispôsobiteľným hodnotením — všetko prostredníctvom jednoduchého REST API. Funguje ihneď po vybalení s inteligentnými predvolenými nastaveniami, čo uľahčuje pridanie výkonného vyhľadávania do e-commerce obchodov, dokumentačných stránok a SaaS aplikácií.
Hostovanie Meilisearch na vlastnom VPS vám poskytuje vyhradený CPU a pamäť pre konzistentný výkon pod 50 ms pri zaťažení, neobmedzené indexovanie dokumentov za pevnú cenu a plnú kontrolu nad bezpečnosťou a konfiguráciou bez spoliehania sa na spravovanú vyhľadávaciu službu.
Kľúčové vlastnosti Meilisearch
Výsledky pod 50 ms
Engine založený na Ruste vracia výsledky vyhľadávania za menej ako 50 milisekúnd, a to aj naprieč miliónmi dokumentov.
Vstavaná tolerancia preklepov
Používatelia nájdu, čo potrebujú aj s preklepmi – nie je potrebná žiadna konfigurácia na aktiváciu inteligentnej korekcie preklepov.
Fasetové filtrovanie
Výkonné filtre a fasetové možnosti umožňujú používateľom spresniť výsledky vyhľadávania podľa kategórie, ceny, značky alebo akéhokoľvek vlastného atribútu.
Jednoduché REST API
Komplexné SDK pre JavaScript, Python, PHP, Go a ďalšie zjednodušujú integráciu pre akúkoľvek platformu.
Indexovanie v reálnom čase
Dokumenty sú vyhľadateľné ihneď po pridaní, bez oneskorenia pri prestavbe alebo manuálneho obnovenia indexu.
Prečo spustiť Meilisearch na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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