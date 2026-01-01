Nasaďte Perplexica inštaláciou jedným kliknutím.
Vyhľadávač AI zameraný na ochranu súkromia, ktorý kombinuje internetové znalosti s lokálnymi LLM a poskytuje citované odpovede bez sledovania vašich dopytov.
Vyberte si VPS plán pre Perplexica
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Perplexica
Perplexica je open-source systém odpovedí poháňaný AI, ktorý beží výhradne na vašom vlastnom hardvéri. Vyhľadáva na webe a syntetizuje presné odpovede s citovanými zdrojmi, podporujúc lokálne LLM prostredníctvom Ollama aj cloudových poskytovateľov ako OpenAI, Claude a Groq – takže si vyberiete model, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám na súkromie a výkon.
Vlastné hostovanie Perplexica udržiava každý vyhľadávací dopyt súkromný na vašom serveri. Na rozdiel od cloudových vyhľadávacích produktov poháňaných AI, neexistuje žiadne sledovanie používania, žiadne zaznamenávanie dopytov tretími stranami a žiadne poplatky za predplatné – len rýchle, citované odpovede pod vašou plnou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Perplexica
Citované AI odpovede
Každá odpoveď obsahuje odkazy na zdroje, aby ste si mohli overiť informácie a ponoriť sa hlbšie bez slepej dôvery v obsah generovaný AI.
Lokálna LLM podpora
Pripojte Ollama a spúšťajte open-source modely výhradne na vašom hardvéri bez odosielania akýchkoľvek dát externým službám.
Flexibilita viacerých poskytovateľov
Prepínajte medzi OpenAI, Claude, Groq a ďalšími poskytovateľmi cloudu z jedného rozhrania, aby ste vyvážili náklady a možnosti.
Úplné súkromie vyhľadávania
Všetky dopyty zostávajú na vašom VPS – žiadna história vyhľadávania nie je zdieľaná s reklamnými sieťami alebo analytickými platformami, ktoré sledujú vaše správanie.
Prečo spustiť Perplexica na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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