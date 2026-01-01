Zľava až do výšky 69 % na Readyset

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Káblovo kompatibilná vyrovnávacia vrstva, ktorá sa nachádza pred Postgres a MySQL na zrýchlenie dotazov a škálovanie čítacej prevádzky.

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Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

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Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
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NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
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Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Readyset

Readyset je streamovacia SQL cache s čiastočným stavom, ktorá sa nachádza medzi vašou aplikáciou a existujúcou databázou Postgres alebo MySQL. Používa natívny sieťový protokol, takže aplikácie sa pripájajú pomocou svojho aktuálneho ovládača a pripájacieho reťazca – bez zmien kódu, bez prepisovania ORM, bez samostatnej logiky invalidácie cache, ktorú by bolo potrebné udržiavať.

V pozadí Readyset používa inkrementálnu údržbu pohľadov na udržiavanie aktuálnych výsledkov cachovaných dotazov, keď sa menia podkladové tabuľky, čím eliminuje problémy so zastaranosťou a preťažením cache, ktoré sú typické pre tradičné key-value cache ako Redis alebo Memcached. Vlastné hostovanie na VPS udržiava prevádzku dotazov a dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, pričom odstraňuje poplatky za dotaz, ktoré sú spojené so spravovanými cachingovými službami.

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Kľúčové vlastnosti Readyset

Protokolovo kompatibilné proxy

Vkladá sa medzi aplikácie a Postgres alebo MySQL bez zmien ovládačov, prepisov ORM alebo nových klientskych knižníc, ktoré by ste sa museli učiť.

Inkrementálna údržba zobrazenia

Výsledky cachovaných dotazov sa aktualizujú na mieste, keď sa menia nadradené tabuľky, takže čítania zostávajú aktuálne bez manuálnej invalidácie vyrovnávacej pamäte alebo odhadovania TTL.

Explicitné kešovanie dotazov

Vy si vyberiete, ktoré príkazy SELECT sa majú ukladať do vyrovnávacej pamäte pomocou príkazu CREATE CACHE, čo vám dáva presnú kontrolu nad využitím pamäte a nad tým, čo sa zrýchli.

Vstavaný Grafana dashboard

Zabalená inštancia Grafana plus exportér Prometheus zobrazuje počty cachovaných dotazov, miery zásahov a oneskorenie replikácie od momentu spustenia zásobníka.

Škálovanie priepustnosti čítania

Náročné čítacie zaťaženia zaťažujú pamäť Readyset namiesto preťažovania primárnej databázy, čím sa uvoľňuje upstream na obsluhu zápisov a analýz.

Parita Postgres a MySQL

Jedna binárna verzia podporuje oba enginy, takže sa uplatňuje rovnaký pracovný postup pre cache bez ohľadu na to, či vaša aplikácia komunikuje s PostgreSQL alebo MySQL po sieti.

Prečo spustiť Readyset na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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