Nasadiť Readyset jedným kliknutím.
Káblovo kompatibilná vyrovnávacia vrstva, ktorá sa nachádza pred Postgres a MySQL na zrýchlenie dotazov a škálovanie čítacej prevádzky.
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S čím sa dá postaviť Readyset
Readyset je streamovacia SQL cache s čiastočným stavom, ktorá sa nachádza medzi vašou aplikáciou a existujúcou databázou Postgres alebo MySQL. Používa natívny sieťový protokol, takže aplikácie sa pripájajú pomocou svojho aktuálneho ovládača a pripájacieho reťazca – bez zmien kódu, bez prepisovania ORM, bez samostatnej logiky invalidácie cache, ktorú by bolo potrebné udržiavať.
V pozadí Readyset používa inkrementálnu údržbu pohľadov na udržiavanie aktuálnych výsledkov cachovaných dotazov, keď sa menia podkladové tabuľky, čím eliminuje problémy so zastaranosťou a preťažením cache, ktoré sú typické pre tradičné key-value cache ako Redis alebo Memcached. Vlastné hostovanie na VPS udržiava prevádzku dotazov a dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, pričom odstraňuje poplatky za dotaz, ktoré sú spojené so spravovanými cachingovými službami.
Kľúčové vlastnosti Readyset
Protokolovo kompatibilné proxy
Vkladá sa medzi aplikácie a Postgres alebo MySQL bez zmien ovládačov, prepisov ORM alebo nových klientskych knižníc, ktoré by ste sa museli učiť.
Inkrementálna údržba zobrazenia
Výsledky cachovaných dotazov sa aktualizujú na mieste, keď sa menia nadradené tabuľky, takže čítania zostávajú aktuálne bez manuálnej invalidácie vyrovnávacej pamäte alebo odhadovania TTL.
Explicitné kešovanie dotazov
Vy si vyberiete, ktoré príkazy SELECT sa majú ukladať do vyrovnávacej pamäte pomocou príkazu CREATE CACHE, čo vám dáva presnú kontrolu nad využitím pamäte a nad tým, čo sa zrýchli.
Vstavaný Grafana dashboard
Zabalená inštancia Grafana plus exportér Prometheus zobrazuje počty cachovaných dotazov, miery zásahov a oneskorenie replikácie od momentu spustenia zásobníka.
Škálovanie priepustnosti čítania
Náročné čítacie zaťaženia zaťažujú pamäť Readyset namiesto preťažovania primárnej databázy, čím sa uvoľňuje upstream na obsluhu zápisov a analýz.
Parita Postgres a MySQL
Jedna binárna verzia podporuje oba enginy, takže sa uplatňuje rovnaký pracovný postup pre cache bez ohľadu na to, či vaša aplikácia komunikuje s PostgreSQL alebo MySQL po sieti.
Prečo spustiť Readyset na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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