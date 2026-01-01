Nasaďte Letta inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source rámec na vytváranie stavových AI agentov s trvalou pamäťou, ktorí sa učia a zlepšujú v priebehu času.
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S čím sa dá postaviť Letta
Letta je open-source framework na vytváranie AI agentov s dlhodobou pamäťou, čo im umožňuje učiť sa z konverzácií a zlepšovať sa v priebehu času. Na rozdiel od bezstavových chatbotov si agenti Letta udržiavajú pamäťové bloky, ktoré pretrvávajú medzi reláciami, pripomínajú si používateľské preferencie a prispôsobujú svoje správanie na základe nazbieraných skúseností.
Samohosting Letta na vašom VPS vám dáva plnú kontrolu nad dátami a pamäťou agenta, eliminuje náklady na API za požiadavku pre správu pamäte a umožňuje vám integrovať akéhokoľvek poskytovateľa LLM – od OpenAI a Anthropic po lokálne hostované modely Ollama – bez viazanosti na dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti Letta
Perzistentná pamäť agenta
Agenti zachovávajú kontext medzi reláciami pomocou štruktúrovaných pamäťových blokov, takže nikdy nezabudnú na minulé konverzácie alebo používateľské preferencie.
Viacdodávateľská podpora LLM
Pripojte sa k OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama a ďalším – vymieňajte modely bez zmeny vašej logiky agenta.
REST API a SDK
Plné REST API s Python a TypeScript SDKs na integráciu stavových agentov do akejkoľvek aplikácie alebo pracovného postupu.
Viacagentová orchestrácia
Vytvárajte komplexné pipeline s komunikáciou medzi agentmi, zdieľanou pamäťou a koordinovaným vykonávaním úloh.
Spustenie nástroja
Agenti môžu volať vlastné nástroje a vykonávať kód v izolovaných prostrediach, aby konali v reálnom svete.
Samoúprava pamäte
Agenti aktualizujú svoje vlastné pamäťové bloky v reálnom čase, čo umožňuje nepretržité sebazdokonaľovanie a adaptívne správanie.
Prečo spustiť Letta na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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