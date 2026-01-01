Zľava až do výšky 69 % na ChronoFrame

Nasaďte ChronoFrame jedným kliknutím.

Fotogaléria s vlastným hostingom s automatickým parsovaním EXIF, reverzným geokódovaním a interaktívnou mapou na preskúmanie pre fotografov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nasaďte ChronoFrame jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ChronoFrame

ChronoFrame je moderná open-source fotogaléria vytvorená pre fotografov, ktorí chcú krásny domov pre svoju prácu s podporou metadát bez toho, aby ju odovzdali cloudovej službe. Postavený na Nuxt 4 s rýchlym obrazovým potrubím, automaticky analyzuje EXIF pri nahrávaní, reverzne geokóduje miesta snímania, generuje zástupné symboly ThumbHash pre okamžité načítanie a podporuje Live a Motion Photos popri JPEG, PNG a HEIC/HEIF.

Spustenie ChronoFrame na vašom VPS udržuje originály v plnom rozlíšení, GPS súradnice a históriu prezerania pod vašou kontrolou — žiadne predplatné, žiadne limity na fotografiu, žiadne skenovanie tretími stranami. Fotografie môžu byť uložené na lokálnom disku alebo v akomkoľvek S3-kompatibilnom úložisku a priložená mapa prieskumu premení každý výlet na prehľadnú časovú os toho, kde bol každý záber zachytený.

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Kľúčové vlastnosti ChronoFrame

Interaktívna prieskumná mapa

Každá geotagovaná fotografia sa zobrazuje na interaktívnej mape MapLibre, aby ste si mohli prezerať svoju knižnicu podľa polohy namiesto prechádzania nekonečnými časovými osami.

Automatické parsovanie EXIF

Čas zhotovenia, telo fotoaparátu, objektív, ohnisková vzdialenosť, clona a GPS súradnice sa extrahujú pri nahrávaní a indexujú sa pre rýchle filtrovanie a vyhľadávanie.

Reverzné geokódovanie

GPS súradnice sa prekladajú na ľudsky čitateľné názvy miest pomocou Nominatim alebo Mapbox, takže každá fotografia je automaticky označená mestom a krajinou.

Živé a Pohyblivé fotografie

Natívna podpora pre iPhone Live Photos a Android Motion Photos zachováva krátke video spolu s fotografiou, takže sa spomienky prehrávajú tak, ako boli zachytené.

Flexibilné úložné backendy

Ukladajte originály na lokálny disk, akékoľvek objektové úložisko kompatibilné so S3, alebo OpenList – prepínajte backendy bez zmeny URL galérie alebo straty metadát.

Prečo spustiť ChronoFrame na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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