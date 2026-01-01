Nasaďte ChronoFrame jedným kliknutím.
Fotogaléria s vlastným hostingom s automatickým parsovaním EXIF, reverzným geokódovaním a interaktívnou mapou na preskúmanie pre fotografov.
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S čím sa dá postaviť ChronoFrame
ChronoFrame je moderná open-source fotogaléria vytvorená pre fotografov, ktorí chcú krásny domov pre svoju prácu s podporou metadát bez toho, aby ju odovzdali cloudovej službe. Postavený na Nuxt 4 s rýchlym obrazovým potrubím, automaticky analyzuje EXIF pri nahrávaní, reverzne geokóduje miesta snímania, generuje zástupné symboly ThumbHash pre okamžité načítanie a podporuje Live a Motion Photos popri JPEG, PNG a HEIC/HEIF.
Spustenie ChronoFrame na vašom VPS udržuje originály v plnom rozlíšení, GPS súradnice a históriu prezerania pod vašou kontrolou — žiadne predplatné, žiadne limity na fotografiu, žiadne skenovanie tretími stranami. Fotografie môžu byť uložené na lokálnom disku alebo v akomkoľvek S3-kompatibilnom úložisku a priložená mapa prieskumu premení každý výlet na prehľadnú časovú os toho, kde bol každý záber zachytený.
Kľúčové vlastnosti ChronoFrame
Interaktívna prieskumná mapa
Každá geotagovaná fotografia sa zobrazuje na interaktívnej mape MapLibre, aby ste si mohli prezerať svoju knižnicu podľa polohy namiesto prechádzania nekonečnými časovými osami.
Automatické parsovanie EXIF
Čas zhotovenia, telo fotoaparátu, objektív, ohnisková vzdialenosť, clona a GPS súradnice sa extrahujú pri nahrávaní a indexujú sa pre rýchle filtrovanie a vyhľadávanie.
Reverzné geokódovanie
GPS súradnice sa prekladajú na ľudsky čitateľné názvy miest pomocou Nominatim alebo Mapbox, takže každá fotografia je automaticky označená mestom a krajinou.
Živé a Pohyblivé fotografie
Natívna podpora pre iPhone Live Photos a Android Motion Photos zachováva krátke video spolu s fotografiou, takže sa spomienky prehrávajú tak, ako boli zachytené.
Flexibilné úložné backendy
Ukladajte originály na lokálny disk, akékoľvek objektové úložisko kompatibilné so S3, alebo OpenList – prepínajte backendy bez zmeny URL galérie alebo straty metadát.
Prečo spustiť ChronoFrame na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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